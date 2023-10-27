سقوط طائرة مسيرة .. ماذا حدث في طابا المصرية بالقرب من إسرائيل؟

وسقط "جسم مجهول" بالقرب من محطة كهرباء في منتجع نويبع على ساحل البحر الأحمر بشبه جزيرة سيناء بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية الجمعة 26 أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء ذلك التطور بعد ساعات قليلة من إصابة 6 أشخاص في مدينة طابا المصرية، جراء سقوط جسم على منشأة طبية. وأعلن الجيش المصري، أن "ما تعرضت له مدينة طابا كان ناجما عن سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار، مجهولة الهوية"، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد "تهديدا جويا" في منطقة البحر الأحمر دون تحديد الموقع.

وتتباين التحليلات بشأن الحادثتين، ففي الوقت الذي يرجح فيه محللون بأن "الطائرة المسيرة كانت قادمة من اليمن أي من جانب الحوثيين، ويستبعد آخرون ذلك ويميل بعضهم إلى الاعتقاد بأن المصدر مكان أقرب.يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط headtopics.com

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