حرب غزة: يوميات امرأة حامل تحت القصف

احتفظت بمذكرات فيديو وشاركتها مع داليا حيدر، مراسلة بي بي سي عربي، تظهر محاولاتها اليائسة لإنجاب طفلها بأمان وسط الغارات الجوية المستمرة والنزوح.

احتفظت بمذكرات فيديو وشاركتها مع داليا حيدر، مراسلة بي بي سي عربي، تظهر محاولاتها اليائسة لإنجاب طفلها بأمان وسط الغارات الجوية المستمرة والنزوح.

اقرأ أكثر:

BBCArabic »

لقطات الأقمار الاصطناعية تكشف غزة قبل وبعد القصف الإسرائيلي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةلقطات الأقمار الاصطناعية تكشف غزة قبل وبعد القصف الإسرائيلي أظهرت صور أقمار اصطناعية بعض مناطق قطاع غزة قبل وبعد القصف الإسرائيلي العنيف والأضرار الناجمة عنه، اقرأ أكثر ⮕

الأطفال الضحايا في غزة 'وصمة عار على ضميرنا الجماعي'حرب غزة: الأطفال الضحايا في غزة 'وصمة عار على ضميرنا الجماعي' اقرأ أكثر ⮕

الوقت يداهم غزة.. مناشدة 'عاجلة' من الدفاع المدنييُواجه رجال الدفاع المدني في غزة مصاعب كبرى لأداء مهامهم وإنقاذ المنكوبين الأحياء تحت الأنقاض أو استخراج جثث القتلى جرّاء القصف المتواصل على القطاع من قبل القوات الإسرائيلية منذ أسبوعين. اقرأ أكثر ⮕

أم فلسطينية تبكي بعد أن فقدت أبناءها الستة: ببعتولنا الدول أكفان!أم فلسطينية تبكي بحرقة بعد أن فقدت أبناءها، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

مركز حقوقي إسرائيلي: القصف على غزة يمثل 'جريمة حرب'قال مركز 'بتسليم' الحقوقي الإسرائيلي: إن أعداد القتلى المرعبة، التي تزداد يومياً، لا يستوعبها العقل... - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

'حرب غزة: ' نفاد الوقود يهدد حياة الأطفال حديثي الولادة في القطاعحرب غزة: نفاد الوقود يهدد حياة الأطفال حديثي الولادة في القطاع اقرأ أكثر ⮕