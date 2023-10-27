دعوة رئيس بلدية لندن لوقف إطلاق النار بغزة تضغط على زعيم «العمال»

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ودعا حزب العمال، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أن لديه فرصة قوية لتشكيل الحكومة المقبلة في الانتخابات المتوقعة في 2024، هذا الأسبوع، إلى هدنة في القتال مردداً دعوات مماثلة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحكومة المحافظين البريطانية. ويُنظر إلى تطبيق الهدنات على أنه لا يصل إلى حد الوقف الكامل لإطلاق النار، ويقول البعض إنه غير كافٍ.
ومع ذلك، فإن بعض السياسيين من حزب العمال، خاصة المشرعين المسلمين ومسؤولي الحكومات المحلية، غاضبون من التصريحات التي أدلى بها ستارمر هذا الشهر، والتي فُسرت على أنه يدعم حق إسرائيل في قطع الكهرباء والمياه عن غزة. headtopics.com
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، (الجمعة)، عقب قمة أوروبية في بروكسل، أنّ فرنسا ترغب في إجلاء رعاياها في قطاع غزة «في أقرب وقت». إضافة إلى ذلك، أشار ماكرون إلى أن الهدنة الإنسانية في غزة ستكون مفيدة، مشدداً على وجوب النظر إلى محاولة التوصل إلى فترات هدنة لمساعدة الوضع الإنساني.
وُجّهت إلى رجل تونسي يبلغ من العمر 44 عاماً، ويُشتبه في تواطئه مع منفّذ هجوم بروكسل في 16 أكتوبر، اتهامات بـ«الاغتيال في سياق إرهابي»، وأودع الحبس الاحتياطي، الخميس، حسبما أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي البلجيكي. headtopics.com
وغداة وقوع الهجوم الذي نُفّذ بسلاح حربي من نوع «AR - 15»، أشار الادعاء إلى أنّ الهجوم أدّى «إلى مقتل سويديين اثنين، أحدهما في الستين من عمره، والآخر في السبعين، وكانا قد حضرا إلى بلجيكا لدعم منتخبهما الوطني لكرة القدم في المباراة أمام بلجيكا في بروكسل». كذلك، أصيب مشجّع سويدي ثالث يبلغ من العمر 70 عاماً بجروح خطيرة.
وفي باريس فتح تحقيق في 17 أكتوبر على إثر معلومات «أرسلتها السلطات القضائية البلجيكية»، كما ذكر مكتب المدعي العام، مضيفاً أنه تم الخميس توقيف أربعة أشخاص «من المحتمل أن يكونوا على صلة بمدبر الهجوم» في لوار - أتلانتيك ومين - إي - لوار ومنطقة باريس. وقد أفرج عن اثنين منهم».وبعد ثلاث محاولات غير مجدية منذ 2011 في النرويج والسويد وإيطاليا، رفض طلب عبد السلام لسود للحصول على اللجوء في بلجيكا، وصدر أمر بطرده منذ 2021 ولم يتم تنفيذه. headtopics.com