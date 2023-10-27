«الاتحاد الأوروبي» يوافق على اقتراح إسباني لعقد مؤتمر سلام للشرق الأوسط

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وقال إنه بدلا من ذلك، اتفقت الدول الأعضاء على الدعوة إلى «هدنة إنسانية» وفتح ممرات المساعدات للمدنيين في غزة، كوسيلة للتوصل إلى توافق في الآراء. وأضاف أنه في مقابل هذه التسوية، قبل الاتحاد اقتراح مؤتمر مدريد للسلام، والذي يتضمن مسعى جديدا لإحياء حل الدولتين.دعا رئيس بلدية لندن صادق خان إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل و«حماس»، متجاوزاً دعوات حزبه الداعي لهدنة إنسانية لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال الصدر في تدوينة له على موقع «إكس»: «نطالب الحكومة العراقية والبرلمان بكل فئاته وتوجهاته ولأول مرة ولأجل مصالح عامة لا خاصة، بالتصويت على غلق السفارة الأميركية في العراق بسبب الدعم الأميركي اللا محدود للإسرائيليين ضد غزة». headtopics.com

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كما حمل متظاهرون أعلاماً فلسطينية وأردنية، وهتفوا: «وادي عربة مش سلام... وادي عربة استسلام»، في إشارة إلى اتفاق السلام الذي تصادف الخميس الذكرى الـ29 لتوقيعه، و«يا أميركا لمي كلابك... ابن غزة ما يهابك». headtopics.com

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، اليوم (الجمعة)، أن عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 7326، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حسبما نشرت «وكالة أنباء العالم العربي».

وقد أكدت الأمم المتحدة، الجمعة، أن أعداد القتلى الصادرة عن وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» صحيحة، وذلك بعدما شككت واشنطن في حصيلة الحرب الحالية. https://aawsat. headtopics.com

وطالب البيان الجهات الدولية المعنية بـ«التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية للصحافيين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين؛ لتمكينها من القيام بعملها».

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