حرب غزة: خروج أكثر من 40 مستشفى ومركزاً طبياً عن الخدمة في غزة

حذر العاملون في مستشفيات غزة من أنهم على وشك إغلاق مختلف الأقسام بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل الكهرباء ونقص الماء، في القطاع الذي يواجه ويلات الحرب لليوم العشرين على التوالي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من أن الوقود المتبقي اقتصر استخدامه في المستشفيات على عمليات إنقاذ الحياة فقط. وقالت الأمم المتحدة مساء الثلاثاء إن ثلث المستشفيات ونحو ثلثي عيادات الرعاية الصحية الأولية في غزة أغلقت أبوابها بالفعل بسبب الأضرار الناجمة عن الحرب ونقص الوقود.الأمم المتحدة تحذر من عودة بعض سكان غزة إلى الشمال رغم المخاطر

وقطعت إسرائيل الوقود والكهرباء والمياه عن غزة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وكانت المستشفيات تعتمد على مولدات احتياطية تعمل بالوقود، وقام بعضها بتخصيص الرعاية للحالات الحرجة فقط. ونقل مراسلنا هناك رشدي أبو العوف عن العاملين في المستشفى قولهم "نحن على شفا وضع كارثي"، حيث يضاف ذلك إلى الموت جراء الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة."كل شيء خرج عن السيطرة"، هكذا صاح الدكتور محمد أبو سليمة مدير عام مستشفى الشفاء في غزة، مؤكداً لبي بي سي عدم القدرة على إجراء عمليات جراحية لا في المستشفيات ولا في الخيم الطبية في القطاع، بعد أن "نفد 90 في المئة من الأدوية والمستلزمات". headtopics.com

وأضاف أن الأعداد التي يستقبلها المستشفى كل يوم تتراوح بين 300 إلى 500 جريح، وهو ما يتخطى القدرة الاستيعابية للمستشفى بأضعاف.وبسؤاله عن المساعدات الطبية التي دخلت من مصر عبر معبر رفح، أكد أبو سليمة لبي بي سي أن نصيب المستشفى منها كانت كمية ضئيلة لا تكفي سوى أيام قليلة.

وعلى الرغم من مضاعفة القدرة السريرية في المستشفيات نتيجة العدد الهائل للجرحى جراء القصف، والذي تخطى العشرة آلاف جريح، إلا أن الطاقم الطبي الذي يتعامل مع هذه القدرة السريرية الممتدة، "لا يتجاوز 30 في المئة من الكادر الأصلي"، بحسب المتحدث باسم الوزارة.وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بلغت حصيلة الغارات الإسرائيلية على القطاع حتى الآن أكثر من سبعة آلاف قتيل، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن. إضافة إلى إصابة أكثر من 17 ألف فلسطيني بجراح مختلفة. headtopics.com

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