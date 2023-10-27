مركز حقوقي إسرائيلي: القصف على غزة يمثل 'جريمة حرب'

قال مركز "بتسليم" الحقوقي الإسرائيلي: إن أعداد القتلى المرعبة، التي تزداد يومياً، لا يستوعبها العقل...

وأضاف في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه للأناضول:"الدمار الهائل في قطاع غزة غير مسبوق إذ أن أحياء سكنية بأكملها دُمّرت بعد أن ألقت إسرائيل آلاف القذائف على القطاع". وتابع:"ينتظر السكان، برعب وخوف، ويأملون في البقاء على قيد الحياة. أكثر من مليون شخص هجروا بيوتهم في محاولة للبحث عن أماكن آمنة، بعضهم قُتل في طريق هروبه وآخرون قُتلوا في المواقع التي لجأوا إلها".

وقال:"عمليات القصف التي تنفذها إسرائيل منذ بداية الحرب تجري على نحو مناقض تماماً لهذين المبدأين وتشكل جريمة حرب". وتابع:"أعداد القتلى المرعبة، التي تزداد يومياً، لا يستوعبها العقل: وفقاً لوزارة الصحة في قطاع غزة، قُتل حتى الآن أكثر من 7000 إنسان. بين القتلى ما يقرب من 3000 قاصر وأكثر من 1700 امرأة وعشرات العائلات التي قُتلت بالكامل وقد تهدمت منازلها عليها. أكثر من 17000 إنسان أصيبوا بجراح، نحو 2000 ما زالوا مفقودين تحت الأنقاض". headtopics.com

وأضاف:"مثل هذا التفسير لن يكون مغلوطاً من الناحية القانونية فحسب، وإنما غير محتمل من الناحية الأخلاقية أيضاً".

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