حرب غزة.. البي بي سي تتحقق من مقتل طفلين أنكر كثيرون قصتهما

في الأيام الأولى للحرب بين إسرائيل وغزة، قُتل طفلان صغيران، كلاهما في الرابعة من العمر. أحدهما إسرائيلي والآخر فلسطيني.

لكن العديد من المنشورات تفاعلت مع قصتهما على مواقع التواصل لم تكن حزنًا على وفاتهم، بل إنكارا لوقوعهما ضحايا القتل. فريق كشف المعلومات المضللة في بي بي سي كشف زيف الادعاءات على مواقع التواصل.يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط

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