توجيه اتهامات لخمسة أشخاص بعد تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن

وقالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان إن شخصين آخرين اعتقلا صباح الأحد للاشتباه في تحريضهما على"الكراهية العنصرية" بعد حادث وقع في ميدان ترافلغار مساء السبت.

بينما قُتل 1400 شخص في إسرائيل، سقطوا في اليوم الأول للهجوم، حسب السلطات الإسرائيلية التي أفادت أن مقاتلي"حماس" احتجزوا أيضا حوالي 230 شخصا كأسرى، وتم إطلاق سراح 4 نساء منهم حتى الآن.أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في مستوطنة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.رسالة صامتة مبطنة من حسن نصر الله لا تتجاوز مدتها 12 ثانية (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل ليست سوى بيدق في المنطقة، سيتم التضحية به عندما يحين الوقت، مؤكدا أن أسرائيل لن تصمد 3 أيام لولا دعم الغرب لها.إيلون ماسك يضرب من جديد.. هذه المرة بإيران تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع. headtopics.com

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن القوات الإسرائيلية وسعت منذ مساء السبت نطاق عملياتها العسكرية البرية في قطاع غزة.في آخر تحديث لبياناته، كشف الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، عن عدد قتلاه منذ بدء عملية"طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة"حماس" يوم السبت 7 أكتوبر الجاري.قالت صحيفة"نيويورك تايمز" إن حركة"حماس" تملك بين 35 و40 ألف مقاتل يتحصنون داخل آلاف الكيلومترات من الأنفاق، ولديهم مؤن تكفيهم للحرب 4 أشهر.

أعلنت كتائب القسام في لبنان مساء اليوم الأحد أنها"قصفت مغتصبة"نهاريا" شمال فلسطين المحتلة بـ16 صاروخا ردا على جرائم الاحتلال بحق أهلنا في غزة".أظهرت لقطات وصور حجم دمار كبير في عدد من المناطق الإسرائيلية بينها تل أبيب وضواحيها جراء قصف متتالي نفذته كتائب القسام وسرايا القدس في ساعات المساء.سقوط صواريخ أطلقت من غزة على تل أبيب وضواحيها (فيديو) headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: RTARABIC »

إغلاق مطار في داغستان بعد مظاهرات مؤيدة للفلسطينيينإغلاق مطار في داغستان بعد مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين اقرأ أكثر ⮕

الآلاف يشاركون في تظاهرة محظورة مؤيدة للفلسطينيين في باريسشارك آلاف الأشخاص في تظاهرة في باريس السبت دعما للشعب الفلسطيني، رغم صدور قرار حظر أمني أيده القضاء، وفق مراسلي وكالة فرانس برس. اقرأ أكثر ⮕

لقطات جوية لـ 100 ألف متظاهر متضامن مع غزة في لندن | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةلقطات جوية لـ 100 ألف متظاهر متضامن مع غزة في لندن تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في لندن وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة للمشاركة في اقرأ أكثر ⮕

انهيار الوضع الإنساني.. منظمات إنسانية تحذر من وضع كارثي في غزةالمنظمات الإنسانية تشدد من تحذيراتها حول انهيار الوضع الإنساني في غزة، وخروج مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في عدد من الدول الأوروبية، والجيش الإسرائيلي يجدد دعوته للتوجه جنوباً. اقرأ أكثر ⮕

إغلاق جسر في نيويورك في وجه مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين (فيديو)أغلقت الشرطة جميع الممرات على جسر بروكلين في نيويورك أمس السبت، بعد أن بدأت مجموعة كبيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بالتوجه نحو الجسر. اقرأ أكثر ⮕

آلاف يحتجون في لندن دعماً للفلسطينيين ووقف النار في غزةتظاهر آلاف المحتجين المؤيدين للفلسطينيين في وسط لندن اليوم السبت لمطالبة الحكومة البريطانية بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة. اقرأ أكثر ⮕