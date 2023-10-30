عاجل.. النفط يهبط بأكثر من 1%.. تعرف على أهم التوقعات الآن

بدأ النفط تداولاته لهذا الأسبوع هبوطيًا مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. حيث انخفض سعر خام النفط WTI بـ 0.89% إلى 84.41 دولارًا للبرميل في الساعات الأولى من الجلسة الآسيوية، وكذلك تراجع نفط برنت بـ 1.31% إلى 88.03 دولارًا للبرميل.شهد خام غرب تكساس الوسيط، أو WTI، الذي تم تداوله في نيويورك في تسليمات ديسمبر، تداولاً نهائيًا بقيمة 85.16 دولارًا أمريكيًا يوم الجمعة بعد تسوية الجلسة رسميًا عند 85.54 دولارًا أمريكيًا، بزيادة 2.33 دولارًا أمريكيًا، أو 2.8٪.
وقال ديكسيت إنه:"لا تزال المقاومة الرئيسة ثابتة عند 88.30 دولارًا، وقد يكون ذلك بمثابة حافز لتحقيق مكاسب ممتدة قد تصل إلى عتبة 91 دولارًا". وقال ديكسيت إنه:"على الجانب الآخر، فإن الثبات تحت 86.50 دولارًا - والأهم من ذلك تحت 88.30 دولارًا - سيبقي الباب مفتوحًا لإعادة اختبار منطقة الدعم عند 83.50 دولارًا، يليها 82.50 دولارًا".
بدأ النفط تداولاته لهذا الأسبوع هبوطيًا مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. حيث انخفض سعر خام النفط WTI بـ 0.89% إلى 84.41 دولارًا للبرميل في الساعات الأولى من الجلسة الآسيوية، وكذلك تراجع نفط برنت بـ 1.31% إلى 88.03 دولارًا للبرميل.شهد خام غرب تكساس الوسيط، أو WTI، الذي تم تداوله في نيويورك في تسليمات ديسمبر، تداولاً نهائيًا بقيمة 85.16 دولارًا أمريكيًا يوم الجمعة بعد تسوية الجلسة رسميًا عند 85.54 دولارًا أمريكيًا، بزيادة 2.33 دولارًا أمريكيًا، أو 2.8٪. headtopics.com
وقال ديكسيت إنه:"لا تزال المقاومة الرئيسة ثابتة عند 88.30 دولارًا، وقد يكون ذلك بمثابة حافز لتحقيق مكاسب ممتدة قد تصل إلى عتبة 91 دولارًا".