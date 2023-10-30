النرويج: إسرائيل تخطت قواعد القانون الإنساني في حرب غزة

اعتبر رئيس وزراء النرويج يوناس غار الأحد أن رد الجيش الإسرائيلي في غزة على الهجوم الذي شنته حركة حماس غير متكافئ، منددا بوضع إنساني "كارثي".الحق في الدفاع عن نفسها، وأنا أدرك أنه من الصعب للغاية الدفاع عن النفس ضد هجمات شُنت من منطقة مكتظة بالسكان مثل

وأكد رئيس الوزراء النرويجي أن "الصواريخ لا تزال تُطلق من غزة باتجاه إسرائيل، ونحن ندين ذلك"، حسبما نقلت "فرانس برس".قبل ثلاثة أسابيع. ونطالب أيضا بإطلاق سراح الرهائن، لكن يجب أن نعبر عن أنفسنا بوضوح. الوضع كارثي وأعتقد أنه ينتهك بوضوح ما نسميه

وأعلن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي أن بلاده "مستعدة للاضطلاع بمسؤوليات في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط"، وقال ردا على سؤال لقناة تلفزيونية "النرويج مستعدة إذا طلب منا ذلك". والقرار غير الملزم الذي عارضته إسرائيل والولايات المتحدة، أيّده 120 عضوا وعارضه 14، فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة.الحق في الدفاع عن نفسها، وأنا أدرك أنه من الصعب للغاية الدفاع عن النفس ضد هجمات شُنت من منطقة مكتظة بالسكان مثل headtopics.com

وأكد رئيس الوزراء النرويجي أن "الصواريخ لا تزال تُطلق من غزة باتجاه إسرائيل، ونحن ندين ذلك"، حسبما نقلت "فرانس برس".قبل ثلاثة أسابيع. ونطالب أيضا بإطلاق سراح الرهائن، لكن يجب أن نعبر عن أنفسنا بوضوح. الوضع كارثي وأعتقد أنه ينتهك بوضوح ما نسميه

وأعلن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي أن بلاده "مستعدة للاضطلاع بمسؤوليات في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط"، وقال ردا على سؤال لقناة تلفزيونية "النرويج مستعدة إذا طلب منا ذلك". والقرار غير الملزم الذي عارضته إسرائيل والولايات المتحدة، أيّده 120 عضوا وعارضه 14، فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة. headtopics.com

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النرويج تندد بالوضع الكارثي في غزة وتعتبر أن رد الجيش الإسرائيلي تجاوز الحدقال رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور اليوم الأحد إن رد فعل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة على الهجوم الذي شنته حركة حماس غير مكافئ للفعل، منددا بالوضع الإنساني 'الكارثي' في القطاع . اقرأ أكثر ⮕

رئيس وزراء النرويج: رد إسرائيل على هجوم 'حماس' غير متكافئ وتجاوز القانون الإنسانيسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

مدعي عام الجنائية الدولية: وصول المساعدات لأهالي غزة حق يكفله القانون الدولي الإنسانيأكد مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان ضرورة إيصال المساعدات بحريّة إلى المدنيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هؤلاء 'أناس أبرياء ولهم الحق في ذلك وفق القانون الإنساني الدولي'. اقرأ أكثر ⮕