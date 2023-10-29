تعادل مثير يحسم مباراة نابولي ضد ميلان | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2- 2، مباراة نابولي ضد ميلان مساء الأحد، وذلك ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.وكان فريق ميلان سجل هدفين في الشوط الأول عبر نجمه الفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقتين الـ 22 والـ32.وفي الشوط الثاني، نجح فريق نابولي في إحراز هدفين عبر كل من ماتيو بوليتانو وجياكومو راسبادوري في الدقيقتين الـ 50 والـ64.

وبعد المباراة، أصبح رصيد ميلان 22 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد نابولي 18 نقطة في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي. وكانت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، انطلقت بداية من الجمعة الماضية، بفوز جنوى على ساليرنيتانا بهدف دون رد.

وفي مباريات أول أمس السبت، تعادل ساسولو مع بولونيا بهدف لكل فريق، وفاز تورينو على ليتشي بهدف دون رد، وفاز يوفنتوس على هيلاس فيرونا بهدف.

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