مسؤول أوكراني سابق يؤكد ما يجري في واشنطن من بحث عن رئيس جديد لأوكرانيا

وصرّح عازاروف بذلك خلال مقابلة مع صحيفة"إزفستيا" رأى خلالها أن واشنطن تستثمر بشكل كبير في كييف، وترسل أنواعا حديثة من الأسلحة لقواتها، ورغم ذلك لا ترى أية نتائج ملموسة على الأرض.وقبل أيام، أكد أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بدوره أن النظام المصرفي الأوكراني والعملة الأوكرانية - الهريفنيا قد ينهاران في وقت قريب جدا حالما لم يتوقف القتال.

وجاءت كلمات لافروف تعليقا على تصريح السيناتورة الرومانية ديانا شوشواكي التي دعت لمنع زيلينسكي من إلقاء كلمة في البرلمان الروماني.أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في مستوطنة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.رسالة صامتة مبطنة من حسن نصر الله لا تتجاوز مدتها 12 ثانية (فيديو)

تراجع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اليوم عن تصريحه بأن شركة"ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة.وجهت عقيلة الرئيس الإيراني جميلة علم الهدي رسالة إلى زوجات الرؤساء الأوروبيين تطالبهن فيها بإدانة قتل النساء والأطفال الفلسطينيين العزّل.صواريخ من لبنان تضرب الجليل ونهاريا وكريات شمونا شمال إسرائيل في المساء وتتسبب بحرائق ودمار (فيديو) headtopics.com

صرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، أنها اتخذت قرار بعدم إخلاء مستشفى القدس وسط غزة، بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفه والغارات المستمرة بجوار المستشفى.رد الفنان المصري محمد رمضان، على الانتقادات التي وجهتها له القناة العاشرة الإسرائيلية التي طالبت الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعماله، على خلفية رسالة وجهها للجيوش العربية بشأن غزة.

اقتحمت قوة إسرائيلية كبيرة ترافقها آليات العسكرية مخيم عسكر شرق نابلس، مرفوقة بجرافات، وسط مواجهات مع الفلسطينيين وإطلاق رصاص من جانب الجيش الإسرائيلي.الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة (فيديو) headtopics.com

أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي اليوم السبت أن تل أبيب ستقطع جميع العلاقات مع شركة"سبيس إكس" المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، بسبب سماح الأخير باستخدام أنظمة"ستارلينك" في غزة.الرئيس التنفيذي لـ"موبيل آي" الإسرائيلية يدعو للإطاحة بنتنياهو فورا

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صحيفة: الغرب أجرى اتصالات مع 'حزب الله' اللبناني وطالبه بعدم التصعيدأفادت صحيفة 'واشنطن بوست' نقلا عن مسؤول غربي أن الغرب أجرى اتصالات مع السلطات اللبنانية، وكذلك مع ممثلي 'حزب الله' اللبناني، وطلب منهم الامتناع عن تصعيد الوضع في الشرق الأوسط. اقرأ أكثر ⮕

سأجسّد 'أبو عبيدة'.. هكذا استفز محمد رمضان الإعلام الإسرائيليفي إطار حملة التضامن العربية مع ما يجري في قطاع غزة من حرب إسرائيلية مستمرة منذ أكثر من 3 أسابيع، وجه الفنان المصري محمد رمضان رسالة مزدوجة إلى الإعلام الإ اقرأ أكثر ⮕

مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة والصين تعملان على ترتيب لقاء بين رئيسي البلدينفي اليوم الثاني من زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى واشنطن، أعلن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة أن الولايات المتحدة والصين تحضران لترتيب لقاء بين رئيسي البلدين. اقرأ أكثر ⮕

نتنياهو يتجنب الرد على عرض حماس إطلاق سراح كل الأسرى بشكل متبادلرئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن مجلس الحرب بحث إمكانية إبرام اتفاقية تبادل تشمل كافة الأسرى من الجانبين، لكنه تجنب الخوض في التفاصيل - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

'وداعا لنشوة الكوكايين' مع أول لقاح مبتكر ضد الإدمان في العالم!أعلن علماء في البرازيل عن تطوير لقاح جديد ضد الإدمان على الكوكايين ومشتقاته القوية. اقرأ أكثر ⮕

مسؤول قطري لـCNN: نأمل في أن تفلح جهودنا في الإفراج عن المزيد من الرهائنخلال مقابلة أجراها مع شبكة CNN، مساء السبت، قال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ومستشار رئيس الوزراء القطري، لمذيعة CNN، بيكي أندرسون، إن فريق العمل المسؤول عن التوسط في مفاوضات الرهائن بين إسرائيل وحماس 'يعمل على مدار الساعة'، مضيفًا أن 'التصعيد على الأرض يجعل الوضع أكثر صعوبة إلى حد كبير'. اقرأ أكثر ⮕