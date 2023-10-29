الرئيس المصري يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي

وبحث الرئيسان خلال الاتصال مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط، ومستجدات التصعيد العسكري على قطاع غزة، وأهمية الحيلولة دون توسّع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي، وتكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعّال ومستدام.

وبحث الرئيسان خلال الاتصال مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط، ومستجدات التصعيد العسكري على قطاع غزة، وأهمية الحيلولة دون توسّع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي، وتكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعّال ومستدام.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: al_jazirah »

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني لمناقشة تطورات غزةوزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية تايلندوزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية تايلند اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزيرة خارجية جنوب أفريقياوزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزيرة خارجية جنوب أفريقيا اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزيرة خارجية بلجيكاوزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزيرة خارجية بلجيكا اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية لوكسمبورغوزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية لوكسمبورغ اقرأ أكثر ⮕

فيصل بن فرحان يؤكد أهمية وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةفيصل بن فرحان يؤكد أهمية وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية اقرأ أكثر ⮕