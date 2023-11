تحلل الجثامين تحت الأنقاض يثير مخاوف إنسانية وبيئية في غزة

وأوضحت أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بما في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف، والنساء اللاتي يلدن بعمليات قيصرية. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها اضطرت بسبب نقص الوقود، إلى تقليص عدد سيارات الإسعاف التي تشغلها.

وسجلت الصحة 130 اعتداء على القطاع الصحي، واستشهد 132 من الكوادر الصحية، وجرح أكثر من 110 منهم، بينما تضررت 50 سيارة إسعاف بينها 28 تعطلت عن العمل بشكل كامل. ولا تزال المستشفيات تعاني نقصًا حادًا في الوقود، ما يؤدي إلى تقنين صارم واستخدام محدود لمولدات الكهرباء في الوظائف الأساسية فقط.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: حصحة غزة»: آلاف الجثث لا تزال تحت الأنقاض في القطاعقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إن آلاف الجثث لا تزال تحت الأنقاض في القطاع ولم يتم الوصول إليها حتى الآن.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: «صحة غزة»: آلاف الجثث لا تزال تحت الأنقاض في القطاعقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إن آلاف الجثث لا تزال تحت الأنقاض في القطاع ولم يتم الوصول إليها حتى الآن.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: إسرائيل تقصف ثانية مخيم جباليا.. وتقطع الاتصالات عن غزةفيما لم تنته بعد فرق الانقاذ الفلسطينية من انتشال الجثث العالقة تحت الانقاض إثر الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت أمس مخيم جباليا شمال قطاع غزة، استهد

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: 'بوليتيكو': إسرائيل مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية في غزة ولكن ليس وقف إطلاق النارأفادت صحيفة 'بوليتيكو' نقلا عن مصدر، أن إسرائيل مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية مؤقتة لوقف الأعمال العسكرية في قطاع غزة، لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار بشكل كامل.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: وضع صحي كارثي في غزة.. وقصف إسرائيل يفاقم الأزمةيعيش السكان المدنيون في قطاع غزة حالة إنسانية كارثية مع استمرار القصف الإسرائيلي الذي خلف آلاف القتلى والمصابين والنقص الحاد في الغذاء والدواء ومياه الشرب..

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: 'بلينكن': يتعين التفكير في هدن إنسانية في غزةسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕