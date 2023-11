خبراء يكشفون عن فوائد قرار الاعتماد على التاريخ الميلادي في التعاملات

مبينًا أن هذا لا يعني الاستغناء عن التاريخ الهجري الذي سيكون له اعتماد في الإجازات الرسمية المرتبطة برمضان والأعياد والحج واعتماد الأهلة للشهور وغيرها، وفقًا لـ"الوطن".وقال رئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية السابق، عبدالرحمن العطيشان، إن التحول إلى الميلادي بشكل كامل كان أمرًا متوقعًا.

ولفت الدوسري إلى أن الدولة تنظر باهتمام إلى استقطاب الاستثمارات العالمية، ولذلك كان لابد من توحيد التاريخ في الأسواق التجارية وأسواق السلع المرتبطة عالميا.وأفاد نائب رئيس غرفة الشرقية الأسبق خليفة الضبيب بأن وجود تاريخين يتم التعامل معهما في المملكة في الإجراءات والتعاملات الرسمية كان على الدوام أمرا مربكا خاصة في المجال الاقتصادي.

أكد عدد من الخبراء على أهمية قرار التحول إلى التاريخ الميلادي في جميع التعاملات الرسمية، مشيرين إلى 5 فوائد على الأقل لهذا القرار أبرزها الحد من النزاعات التي تحدث بين المستثمرين.وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته أمس الأول برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على أن يكون احتساب المدد في جميع التعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي.

مبينًا أن هذا لا يعني الاستغناء عن التاريخ الهجري الذي سيكون له اعتماد في الإجازات الرسمية المرتبطة برمضان والأعياد والحج واعتماد الأهلة للشهور وغيرها، وفقًا لـ"الوطن".وقال رئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية السابق، عبدالرحمن العطيشان، إن التحول إلى الميلادي بشكل كامل كان أمرًا متوقعًا.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: TWASULNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: قانونيون لـ 'اليوم': التقويم الميلادي يثبت دقة المواعيد.. ويوحد كافة المعاملاتأكد مختصون قانونيون أن الموافقة على اعتماد التاريخ الميلادي لاحتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية، باستثناء التعاملات المرتبطة بأحكام الشريعة الإسلامية، له العديد من الانعكاسات الإيجابية.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: «مجلس الوزراء»: احتساب المُدد بجميع الإجراءات والتعاملات على أساس التاريخ الميلادي«مجلس الوزراء»: احتساب المُدد بجميع الإجراءات والتعاملات على أساس التاريخ الميلادي

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

ALWATANSA: التاريخ الميلادي أساس لاحتساب الإجراءات والتعاملات الرسميةوافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان على أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، عدا ما كان مرتبطاً بأحكام...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕

ALEQTISADIAH: احتساب المدد في الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلاديوافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، عدا ما كان مرتبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري، أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: الأنشطة السعودية غير النفطية تواصل نموها للربع الـ11 على التواليأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية يؤكد نجاح سياسة الحكومة السعودية في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على القطاع النفطي.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الكرة الذهبية السوبر.. متى يتوج بها ميسي ومن هو منافسه الوحيد؟اعتاد ليونيل ميسي على صناعة التاريخ، حيث وصل إلى إنجاز آخر في حفل الكرة الذهبية لعام 2023 في باريس أمس الاثنين، عندما توج بالجائزة المرموقة للمرة الثامنة في مسيرته.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕