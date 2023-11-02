خبراء يكشفون عن فوائد قرار الاعتماد على التاريخ الميلادي في التعاملات

مبينًا أن هذا لا يعني الاستغناء عن التاريخ الهجري الذي سيكون له اعتماد في الإجازات الرسمية المرتبطة برمضان والأعياد والحج واعتماد الأهلة للشهور وغيرها، وفقًا لـ"الوطن".وقال رئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية السابق، عبدالرحمن العطيشان، إن التحول إلى الميلادي بشكل كامل كان أمرًا متوقعًا.
ولفت الدوسري إلى أن الدولة تنظر باهتمام إلى استقطاب الاستثمارات العالمية، ولذلك كان لابد من توحيد التاريخ في الأسواق التجارية وأسواق السلع المرتبطة عالميا.وأفاد نائب رئيس غرفة الشرقية الأسبق خليفة الضبيب بأن وجود تاريخين يتم التعامل معهما في المملكة في الإجراءات والتعاملات الرسمية كان على الدوام أمرا مربكا خاصة في المجال الاقتصادي.
أكد عدد من الخبراء على أهمية قرار التحول إلى التاريخ الميلادي في جميع التعاملات الرسمية، مشيرين إلى 5 فوائد على الأقل لهذا القرار أبرزها الحد من النزاعات التي تحدث بين المستثمرين.وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته أمس الأول برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على أن يكون احتساب المدد في جميع التعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي.
مبينًا أن هذا لا يعني الاستغناء عن التاريخ الهجري الذي سيكون له اعتماد في الإجازات الرسمية المرتبطة برمضان والأعياد والحج واعتماد الأهلة للشهور وغيرها، وفقًا لـ"الوطن".وقال رئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية السابق، عبدالرحمن العطيشان، إن التحول إلى الميلادي بشكل كامل كان أمرًا متوقعًا.
المملكة العربية السعودية عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕