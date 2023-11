خطوات تحديث كلمة المرور في منصة مدرستي

الضغط على زر (دخول) للدخول إلى منصة مدرستي باستخدام كلمة المرور الجديد.إعداد الدرس لأكثر من فصل في نفس الوقت.استعراض حالات إعداد الدرس من صفحة الجدول الدراسي.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: ضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب العامة في الرياض | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب العامة في الرياض ضبطت دوريات الأمن في منطقة الرياض امرأة ظهرت في محتوى مرئي أثناء تعطيلها حركة المرور في أحد الشوارع

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: منصة ⁧أبشر⁩ تتيح شراء اللوحات المميزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةمنصة ⁧أبشر⁩ تتيح شراء اللوحات المميزة تتيح منصة ⁧أبشر⁩ للأفراد شراء اللوحات المميزة من خلال المشاركة في مزاد إلكتروني دون الحاجة إلى تكبد عناء الانتقال إلى

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

AKHBAAR24: من جديد.. امرأة 'تعطل' مرور الرياضضبطت دوريات الأمن بمنطقة الرياض امرأة ظهرت في محتوى مرئي أثناء تعطيلها حركة المرور في أحد الشوارع العامة ومخالفة الآداب العامة.

مصدر: Akhbaar24 | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: سيناتور أمريكي: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةسيناتور أمريكي: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن وقال بيرني ساندرز خلال كلمة له داخل مجلس الشيوخ الأمريكي: إن الأولوية الأولى في غزة يجب أن تكون لوقف القصف،

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 330 عسكريا في صفوفه منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى'في آخر تحديث لبياناته، كشف الجيش الإسرائيلي عن عدد قتلاه منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى' التي أطلقتها حركة 'حماس' يوم السبت 7 أكتوبر الجاري.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى'في آخر تحديث لبياناته، كشف الجيش الإسرائيلي عن عدد قتلاه منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى' التي أطلقتها حركة 'حماس' يوم السبت 7 أكتوبر الجاري.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕