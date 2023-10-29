تحطم جسم غامض يشبه المركبة الفضائية خارج جامعة في إسبانيا

أظهرت صور متداولة سقوط جسم غامض خارج مبنى كلية العلوم البيئية بجامعة ألكال في مدريد بإسبانيا، ما أثار جدلا واسعا.

وأظهرت صور الصحن الطائر، الذي يبدو أنه يحتوي على هوائي تلفزيون في الأعلى، مثبتًا في الأرض. حسب"الديلي ستارز". وأوضحت الصور الجسم الغامض يشبه المركبة الفضائية، ويزعم البعض أن الأمر لم يكن أكثر من مجرد حيلة من قبل الطلاب.وفي السياق نفسه، أكد رؤساء الجامعة معرفتهم بالصور واسعة الانتشار، لكنهم رفضوا التعليق أكثر في الوقت الحالي، مشيرين إلى أنه جاري الفحوصات والتحقيقات.

وفي أوقات سابقة، زعمت مواقع إخبارية عالمية سقوط أجسام طائرة في ولايات أمريكية، في اعتقاد سائد بأن تلك الأجسام قادمة من الفضاء.وبحسب تقرير منشور على الموقع الرسمي لمكتبة الكونغرس، أصبحت التقارير عن"الأطباق الطائرة" في الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين، ظاهرة ثقافية أمريكية. وأصبحت رؤية الأجسام الغريبة في السماء بمثابة المادة الخام لهوليوود لتقديم رؤى حول التهديدات المحتملة التي تشكلها هذه المخلوقات. headtopics.com

أظهرت صور متداولة سقوط جسم غامض خارج مبنى كلية العلوم البيئية بجامعة ألكال في مدريد بإسبانيا، ما أثار جدلا واسعا. وأظهرت صور الصحن الطائر، الذي يبدو أنه يحتوي على هوائي تلفزيون في الأعلى، مثبتًا في الأرض. حسب"الديلي ستارز".

وأوضحت الصور الجسم الغامض يشبه المركبة الفضائية، ويزعم البعض أن الأمر لم يكن أكثر من مجرد حيلة من قبل الطلاب.وفي السياق نفسه، أكد رؤساء الجامعة معرفتهم بالصور واسعة الانتشار، لكنهم رفضوا التعليق أكثر في الوقت الحالي، مشيرين إلى أنه جاري الفحوصات والتحقيقات. headtopics.com

وفي أوقات سابقة، زعمت مواقع إخبارية عالمية سقوط أجسام طائرة في ولايات أمريكية، في اعتقاد سائد بأن تلك الأجسام قادمة من الفضاء.وبحسب تقرير منشور على الموقع الرسمي لمكتبة الكونغرس، أصبحت التقارير عن"الأطباق الطائرة" في الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين، ظاهرة ثقافية أمريكية. وأصبحت رؤية الأجسام الغريبة في السماء بمثابة المادة الخام لهوليوود لتقديم رؤى حول التهديدات المحتملة التي تشكلها هذه المخلوقات.

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