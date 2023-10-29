بينهم رضيع.. مقتل 12 شخصًا في تحطم طائرة بالبرازيل

إن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم اليوم الأحد بعد تحطم طائرة صغيرة بالقرب من مطار ريو برانكو عاصمة الولاية.

وذكرت حكومة ولاية أكري في بيان أن الطائرة التي تديرها شركة محلية تحطمت بعد إقلاعها مباشرة مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها ومنهم رضيع.

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