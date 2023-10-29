'مروجون' في قبضة 'رجال الأمن'

ألقت الجهات الأمنية في منطقتي الرياض وعسير القبض على مروجين للمواد المخدرة، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم وأحالتهم إلى جهة الاختصاص.مواطن ومخالفان من الجنسية الإثيوبيةوقالت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض إنها قبضت على مواطن لترويجه 2 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر و3,311 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، فيما ضبطت دوريات الأفواج الأمنية بعسير مخالِفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما نبات القات المخدر بمحافظة سراة عبيدة.

وتواصل وزارة الداخلية منذ شهر شوال الماضي جهودها المستمرة بكافة قطاعاتها وفرقها لمكافحة المخدرات، الحرب الشاملة على كافة أنواع المخدرات بجميع أشكالها في مناطق المملكة، كما تركز على التصدي بحزم لمخدر 'الشبو' أو الكريستال، والذي يعد من أخطر أنواع المخدرات.

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