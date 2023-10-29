«معركة المنصة» تشعل مباراة القادسية والكويت

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وأعلن الاتحاد الكويتي في بيان رسمي، رفضه التام لمثل هذه الأحداث التي خرجت عن المألوف وعن الروح الرياضية، والتي من شأنها أن تسيء لأسرة كرة القدم الكويتية بشكل عام، والتي تلقي بظلالها السلبية على المنظومة الرياضية.
وتستضيف مصر منافستها جيبوتي يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل قبل 3 أيام من السفر لمواجهة سيراليون في أول مباراتين ضمن المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026. وسجل ثابيلو ماسيكو هدف اللقاء الوحيد بتسديدة قوية فشل الحارس محمد الشناوي في التصدي لها. وتقام مباراة الإياب في القاهرة يوم الأربعاء المقبل. headtopics.com
ومنح ماسيكو التقدم لصن داونز بتسديدة متقنة من مدى بعيد استقرت في الزاوية العكسية للشناوي بعد 7 دقائق من الاستراحة. وكاد محمد عبد المنعم يتعادل للأهلي سريعاً بعدما تحصل على ضربة رأس من أليو ديانج لكنه لعبها فوق العارضة من مدى قريب. وحاول تيبوهو موكوينا وسدد من بعيد لكن الشناوي أمسك بالكرة بنجاح قبل 16 دقيقة من النهاية.
أكد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم أن المملكة تتطلع لتنظيم أفضل نسخة من كأس العالم عندما تشارك في استضافة البطولة في 2030 إلى جانب البرتغال وإسبانيا وذلك خلال التوقيع على خطاب النوايا الرسمي للترشح. headtopics.com
وتابع: «بناء ملعب الدار البيضاء الكبير هو طموح قديم لإتاحة الفرصة لأنصار الرجاء والوداد للحضور بأعداد غفيرة وستنطلق أعمال الإنشاء مع نهاية العام ليكون جاهزا بعد عامين». https://aawsat.
ولا يرى المدرب السويسري أن النتيجة السابقة ستلعب دوراً في مباراة الأحد، موضحاً: «مواجهة صن داونز صعبة دائماً. لكن هدف الأهلي الأساسي هو الفوز. هدفنا الفوز بالمباراتين أو على الأقل ضمان التأهل (للنهائي)... صن داونز بدل طريقة لعبه ونحن لاحظنا ذلك. هو فريق كبير ولديه عناصر رائعة عدة، لكنني أركز دائماً على فريقي». headtopics.com