انقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات في شمال غزة

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نقلت عن مسؤول أميركي رفيع قوله، إن الولايات المتحدة ضغطت على الحكومة الإسرائيلية لإعادة تشغيل خدمات

وأدى انقطاع خدمات الهواتف والإنترنت إلى عزل سكان قطاع غزة عن العالم وعن بعضهم ببعض يوم السبت، وكاد الاتصال يكون مستحيلا بذويهم أو بسياراتإن الانقطاع الذي بدأ مساء الجمعة أدى إلى تفاقم الوضع المتدهور بالفعل من خلال إعاقة عمليات إنقاذ الأرواح ومنع المنظمات من الاتصال بموظفيها على الأرض.

وأدى انقطاع خدمات الهواتف والإنترنت إلى عزل سكان قطاع غزة عن العالم وعن بعضهم ببعض يوم السبت، وكاد الاتصال يكون مستحيلا بذويهم أو بسياراتإن الانقطاع الذي بدأ مساء الجمعة أدى إلى تفاقم الوضع المتدهور بالفعل من خلال إعاقة عمليات إنقاذ الأرواح ومنع المنظمات من الاتصال بموظفيها على الأرض. headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: skynewsarabia »

قصف إسرائيلي مكثف مع تجدد انقطاع الاتصالات بشمال غزةقال التلفزيون الفلسطيني، اليوم الأحد، إن خدمات الإنترنت والاتصالات انقطعت في مناطق شمال قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

عشرات القتلى بقصف إسرائيلي مكثف على شمال غزةقال التلفزيون الفلسطيني، اليوم الأحد، إن خدمات الإنترنت والاتصالات انقطعت في مناطق شمال قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

بعد انقطاع الإنترنت.. خياران صعبان لتواصُل غزة مع العالمبعد انقطاع خدمة الإنترنت في قطاع غزة، الجمعة، بات السكان أمام خيارين اثنين، للوصول إلى الإنترنت، وإن كانا غير متوفِّرين لكل السكان، وفق خبير تكنولوجيا معلومات. اقرأ أكثر ⮕

مسؤول: إسرائيل أعادت خدمات الاتصالات في غزة تحت ضغط أميركيقال مسؤول أميركي إن إسرائيل أعادت خدمات الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة تحت ضغط أميركي. اقرأ أكثر ⮕

عودة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى قطاع غزة تدريجياً | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةعودة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى قطاع غزة تدريجياً أفاد موقع تلفزيون فلسطين، اليوم الأحد، بأن شبكة الإنترنت والاتصالات عادت بشكل تدريجي في قطاع غزة، وذلك اقرأ أكثر ⮕

تحذير نقابي من ارتكاب إسرائيل لـ'مجازر' بحق الصحفيين في غزةفي ظل انقطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت، وتوسيع عمليات القصف الجوي والمدفعي - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕