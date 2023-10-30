تحديثات في منصة قوى أبرزها إضافة الراتب كنسبة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

تتضمن منصة قوى العديد من الخدمات من بينها تحديد نوع الراتب أثناء توثيق العقد، حيث يمكن لصاحب العمل تحديد الراتب الأساسي على أن يكون إما راتبًا ثابتًا لا يقل عن 400 ريال كحد أدنى، أو متغيرًا مرتبطًا بنسبة معينة، مع توضيح هذه النسبة في أيقونة قاعدة الحساب مثال (20% من المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج) الخاص بالعامل.

يجدر الذكر أن المادة الثانية من نظام العمل قد عرفت الأجر الأساسي بأنه كل ما يعطى للعامل مقابل عمله، سواء بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، بغض النظر عن نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافًا إليه العلاوات الدورية.أيضًا تم إضافة خدمة جديدة للمنشآت عبر حسابها في قوى حيث يمكن الآن اعتماد طلبات شهادات التعريف بالراتب المرسلة من الموظف والتي تحتوي على معلومات أساسية حول تفصيل راتبه ومدة عمله، ويستطيع الموظفين تقديم طلب للحصول على شهادة التعريف من خلال حساب الأفراد الخاص بهم في منصة قوى.

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