أطباء الأشعة التداخلية بالقريات يعالجون مريضتين من الحمل المهاجر

نجح فريق طبي متخصص بالأشعة التداخلية والقسطرة ‏في مستشفى القريات العام بالتعاون مع قسم النساء والولادة بالمستشفى من إجراء عمليتين نوعيتين لمريضتين تعانيان من حمل مهاجر (الأولى في قرن الرحم والثانية في مكان الندبة الجراحية من عملية قيصرية سابقة) عن طريق القسطرة بدون تدخل جراحي..

وأوضح الفريق أنه بعد معاينة المريضتين وعمل الفحوصات والأشعات اللازمة وتأكيد التشخيص، قام الفريق بسحب كيس الحمل باستخدام إبرة صغيرة تحت إرشاد الأشعة الصوتية وحقن مواد مخصصة بجرعة محددة بدقة عالية حسب التوصيات العلمية؛ للحفاظ على الرحم وتقليل المضاعفات التي قد تحدث بسبب الإجراء الجراحي التقليدي..وقد تمت متابعة الحالتين بالعيادات الخارجية إلى أن تم نزول هرمون الحمل إلى المعدلات الطبيعية.

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