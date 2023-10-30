6 أسباب لزيادة استهلاك الوقود في المركبات | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

يوضح خبراء السيارات، أن هناك عدة أسباب محتملة لزيادة استهلاك البنزين في المركبة، منها على سبيل المثال إهمال الصيانة الدورية للصيانة.ويؤكد الخبراء، أن بعض هذه الأسباب الخاصة بزيادة استهلاك البنزين، قد تتطلب الذهاب للصيانة، ومن أسباب زيادة استهلاك الوقود بصفة عامة ما يلي:

القيادة بطريقة عدوانية مثل السرعة الزائدة، والتسارع السريع، والفرملة المفاجئة تؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. لذا، ينصح بالقيادة بروية وباعتدال لتقليل استهلاك البنزين.عدم صيانة المركبة بانتظام، مثل تغيير فلاتر الهواء والزيت والشحم وشرائح الفرامل، يمكن أن يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. من الضروري الالتزام بجدول صيانة المركبة وإجراء الصيانة الدورية للحفاظ على كفاءة استهلاك الوقود.حمل المركبة بأوزان زائدة، مثل حمولة ثقيلة في صندوق الشاحنة أو تركيب معدات إضافية ثقيلة، يزيد من استهلاك البنزين.

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