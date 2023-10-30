58 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح (58) وظيفة متنوعة (تشمل 17 وظيفة لا تتطلب خبرة) للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح (58) وظيفة متنوعة (تشمل 17 وظيفة لا تتطلب خبرة) للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: almowatennet »

فعاليات وأنشطة لمعرض الثقافة السعودية في باريس | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةفعاليات وأنشطة لمعرض الثقافة السعودية في باريس أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة، أمس، 'معرض الثقافة السعودية' في مدينة باريس، الذي يستمر على مدى أسبوعين من اقرأ أكثر ⮕

الدراسة عن بعد غدًا في تعليم عسير ومحايل | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالدراسة عن بعد غدًا في تعليم عسير ومحايل أعلن تعليم عسير أنه حرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تقرّر استمرار تحويل اقرأ أكثر ⮕

وظائف شاغرة في صندوق التنمية الصناعية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةوظائف شاغرة في صندوق التنمية الصناعية أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي “الصندوق الصناعي”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة اقرأ أكثر ⮕

هل ينتقل روبن نيفيز إلى نيوكاسل في يناير؟ | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةهل ينتقل روبن نيفيز إلى نيوكاسل في يناير؟ أُثيرت حالة من الجدل بشأن احتمالية رحيل النجم البرتغالي روبن نيفيز عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى اقرأ أكثر ⮕

أمطار غزيرة في المدينة وسيول غرب تبوك | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأمطار غزيرة في المدينة وسيول غرب تبوك هطلت أمطار الخير والبركة على أجزاء واسعة من المملكة شملت المدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والجوف وغيرها من المناطق. اقرأ أكثر ⮕

أنشيلوتي يقر بالخطأ الذي ارتكبه في الكلاسيكو | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأنشيلوتي يقر بالخطأ الذي ارتكبه في الكلاسيكو اعترف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بالخطأ الذي ارتكبه في اقرأ أكثر ⮕