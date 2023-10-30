عمومية 'العبيكان للزجاج' تدعو المساهمين للتصويت على زيادة رأس المال إلى 320 مليون ريال

أخبار الشركات- محليةالاثنين 30 أكتوبر 2023أعلن مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج تحديد يوم 23 نوفمبر موعدا لعقد الجمعية العامة غير العادية وذلك للتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بقيمة 80 مليون ريال وفقا لما يلي:- رأسمال الشركة بعد الزيادة هو 320 مليون ريال مقسم إلى 32 مليون سهم عادي.

- طريقة زيادة رأس المال: عن طريق منح أسهم مجانية عبر رسملة 80 مليون ريال من رصيد الأرباح المبقاة كما في 31/12/2022، وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم يملكها المساهمون. - تاريخ الأحقية: في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية"إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

- تفاصيل طريقة التعامل مع كسور الأسهم: في حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: aleqtisadiah »

'عطاء' توزع 46 مليون ريال على المساهمينأعلنت شركة عطاء التعليمية اليوم توصية مجلس الإدارة بتوزيع 46,295,936 ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2023م. وتبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 42,087,215 سهم، بينما تبلغ حصة السهم من التوزيع ريال واحد وعشر هللات، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10.10%. اقرأ أكثر ⮕

نمو أرباح 'عِلم' الفصلية 22.3% إلى 334 مليون ريالارتفع صافي أرباح شركة عِلم بنسبة 22.34% في الربع الثالث من 2023 إلى نحو 334 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة مقارنة بصافي ربح نحو 273 مليون ريال في الربع ال اقرأ أكثر ⮕

أرباح 'التصنيع الوطنية' تقفز 357% فى الربع الثالث إلى 78.2 مليون ريالقفز صافي ربح شركة التصنيع الوطنية 'التصنيع' بنسبة 357.31% في الربع الثالث من العام الجاري إلى 78.2 مليون ريال مقابل 17.1 مليون ريال في الربع المقارن من الع اقرأ أكثر ⮕

انخفاض أرباح «أملاك للتمويل» إلى 5.5 مليون ريال في الربع الثالث من 2023انخفاض أرباح «أملاك للتمويل» إلى 5.5 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 اقرأ أكثر ⮕

أرباح «نادك» تقفز إلى 75.27 مليون ريال في الربع الثالث من 2023أرباح «نادك» تقفز إلى 75.27 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 اقرأ أكثر ⮕

أرباح «الصناعات الكهربائية» تقفز إلى 56.4 مليون ريال في الربع الثالثأرباح «الصناعات الكهربائية» تقفز إلى 56.4 مليون ريال في الربع الثالث اقرأ أكثر ⮕