فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يبحث عن إخوته بين ضحايا قصف بغزة (شاهد)

ووجد الطفل أخته أولا، ثم وجد أخاه، وعلق ناشطون على الفيديو"هذا ليس طفل بل رجل صغير يحمل مسؤولية ولا يغرّنكم أن ترونه خائفاً فالكبار أيضاً يخافون، لكن ليس جميعهم يشعرون بالمسؤولية".وكثيرا ما حظيت مقاطع فيديو لأطفال غزة تفاعلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تظهر حجم الأذى النفسي الذي لحق في الأطفال نتيجة مشاهدة أحداث مروعة وقصف متكرر.

يشار إلى أن حصيلة ضحايا العدوان المتواصل ارتفعت لتصل إلى 8005 شهداء منهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، إضافة الى إصابة 20,242 بجراح مختلفة، فيما ارتكب الاحتلال 881 مجزرة بحق عائلات بأكملها في غزة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.طائرات الاحتلال تنسف منزلا على رؤوس ساكنيه في مخيم الشاطئ غرب غزةطائرات الإحتلال تنفذ أحزمة نارية في حي تل الهوا غرب مدينة غزة

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