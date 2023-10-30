بيولي مدرب ميلان: يجب عليك حسم المباراة مبكرا

وأضاف "لم يكن ينبغي أن نتلقى الهدف الأول، الذي منح المنافس الشجاعة. لم يكن الأمر وكأننا توقفنا عن اللعب، بالعكس. لم نكن سلبيين، ولكن إذا كنا قد سيطرنا على الشوط الأول، فقد تراجعت سيطرتنا نوعا ما في الشوط الثاني".

وظل ميلان، الذي خسر 1-صفر على أرضه أمام يوفنتوس مطلع الأسبوع الماضي، في المركز الثالث برصيد 22 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان المتصدر ونقطة واحدة عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني. ويحتل نابولي المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

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