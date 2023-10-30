الهيئة العامة للطرق.. أهم النصائح لقيادة آمنة آثناء المطر

تشغيل مساحات الزجاج بشكل مستمر.

القبض على عجلة القيادة بإحكام.تأكد من خلو الطريق وراع المركبات المجاورة لك.

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أمطار غزيرة حتى الجمعة والمدني: ابقوا في أماكن آمنة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةأمطار غزيرة حتى الجمعة والمدني: ابقوا في أماكن آمنة دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع اقرأ أكثر ⮕

وظائف شاغرة بفروع الهيئة العامة للموانئ | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةوظائف شاغرة بفروع الهيئة العامة للموانئ أعلنت الهيئة العامة للموانئ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة اقرأ أكثر ⮕

ما أهم النصائح لممارسة الامتنانيُنظر للامتنان عادةً على أنه ميزة أو صفة يتمتع بها بعض الأشخاص، ولكن في الحقيقة يمكن اكتساب هذه الميزة وجعلها عادةً بالنسبة لك، وذلك فقط من خلال زيادة تركيزك على الأفكار والأشياء... اقرأ أكثر ⮕

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت تعاقدات بـ3.57 مليار دولار السنة الماضيةقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة أبرمت خلال السنة المالية الماضية تعاقدات بقيمة 3.57 مليار دولار لنحو 60 مشروعا. اقرأ أكثر ⮕

عاجل: الدفاع المدني يحذر من أمطار غزيرة على المملكة حتى الجمعة المقبلدعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية اقرأ أكثر ⮕

الدفاع المدني يحذر من أمطار غزيرة على المملكة حتى الجمعة المقبلدعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية اقرأ أكثر ⮕