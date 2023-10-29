الدفاع المدني يحذر من أمطار غزيرة على المملكة حتى الجمعة المقبل

إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وقالت إن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.وستتأثر منطقة الرياض لتشمل العاصمة الرياض ورماح والخرج والمزاحمية وعفيف والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء والمجمعة وثادق ومرات وضرما.

وستتأثر منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء والمجمعة وثادق، وأجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية والقصيم.

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عاجل: الدفاع المدني يحذر من أمطار غزيرة على المملكة حتى الجمعة المقبلدعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية اقرأ أكثر ⮕

'الوقاية أمان'.. 'الدفاع المدني': أمطار غزيرة على مناطق المملكة حتى الجمعة المقبلسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

أمطار غزيرة في المدينة وسيول غرب تبوك | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأمطار غزيرة في المدينة وسيول غرب تبوك هطلت أمطار الخير والبركة على أجزاء واسعة من المملكة شملت المدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والجوف وغيرها من المناطق. اقرأ أكثر ⮕

الأرصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة على مكة وتبوك والجوف | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالأرصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة على مكة وتبوك والجوف حذر مركز الأرصاد في 3 إنذارات حمراء، من أمطار غزيرة على مناطق مكة المكرمة وتبوك والجوف مصحوبة برياح نشطة اقرأ أكثر ⮕

'الدفاع المدني' يحذّر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

حالة الطقس: أمطار غزيرة ورياح هابطة حتى الثلاثاء | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةحالة الطقس: أمطار غزيرة ورياح هابطة حتى الثلاثاء توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة أن تشهد العديد من مناطق المملكة هطول اقرأ أكثر ⮕