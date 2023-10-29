'حزب الله' يعلن إسقاط مسيرة.. وينشر فيديو لقصف موقع إسرائيلي

وأفاد الحزب في بيان بأن مقاتليه استهدفوا بعد ظهر الأحد طائرة "مسيرة إسرائيلية في منطقة شرق الخيام بصاروخ أرض جو وأصابوها إصابة مباشرة، وشوهدت بالعين المجردة وهي تسقط داخلالذي أعلن مسؤوليته عن شن المزيد من الهجمات على ما وصفها بأهداف لحزب الله يوم الأحد، وفقما ذكرت "رويترز".ووفق إسرائيل فإن قواته استهدفت خلية في جنوب لبنان حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه إسرائيل، وإن طائراته قصفت أهدافا لحزب الله ردا على إطلاق مقذوفات من الأراضي اللبنانية.

من جانبه، قال حزب الله إن نحو 46 من مقاتليه قتلوا وإن 43 آخرين أصيبوا في المناطق الحدودية حتى الآن، مضيفا أنه شن 84 هجوما على 42 نقطة على الحدود منذ بدء الاشتباكات.وأفاد الحزب في بيان بأن مقاتليه استهدفوا بعد ظهر الأحد طائرة "مسيرة إسرائيلية في منطقة شرق الخيام بصاروخ أرض جو وأصابوها إصابة مباشرة، وشوهدت بالعين المجردة وهي تسقط داخلالذي أعلن مسؤوليته عن شن المزيد من الهجمات على ما وصفها بأهداف لحزب الله يوم الأحد، وفقما ذكرت "رويترز".

من جانبه، قال حزب الله إن نحو 46 من مقاتليه قتلوا وإن 43 آخرين أصيبوا في المناطق الحدودية حتى الآن، مضيفا أنه شن 84 هجوما على 42 نقطة على الحدود منذ بدء الاشتباكات.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: skynewsarabia »

'حزب الله' ينشر فيديو لاستهداف موقع إسرائيلي ويؤكد تحقيق إصابات مباشرة فيه (فيديو)نشر 'حزب الله' اللبناني مساء يوم السبت، مقطع فيديو يوثق استهدافه لموقع العباد الإسرائيلي جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة. اقرأ أكثر ⮕

«حزب الله» يعلن إسقاط «مسيرة» إسرائيليةقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، (الأحد)، إن أحد أفرادها أصيبَ بعدما سقطت قذائف على قاعدة تابعة لها عند الحدود اللبنانية - الإسرائيلية. اقرأ أكثر ⮕

حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة للاحتلال بصاروخ أرض جوصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

'حزب الله' يعلن إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية جنوبي لبنانأعلن 'حزب الله' اللبناني اليوم الأحد باستهداف مسيرة إسرائيلية في منطقة شرق الخيام ‏بصاروخ أرض جو وإصابها إصابة مباشرة، وشوهدت بالعين المجردة ‏وهي تسقط. اقرأ أكثر ⮕

«حزب الله»: سنتحرك حيث يجب أن نتحركنشر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب حسين الحاج حسن، على حسابه عبر منصة «إكس»، فيديو يُظهر أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، يمرّ من أمام صورة تحمل شعار «حزب الله». اقرأ أكثر ⮕

'حزب الله' يعلن استهداف موقع السماقة الإسرائيلي جنوبي لبنانأعلن 'حزب الله' البناني اليوم الأحد 'استهداف موقع السماقة الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات مباشرة فيه'. اقرأ أكثر ⮕