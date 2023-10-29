فيدان وبلينكن يبحثان تطورات الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

بحث وزيرا خارجية تركيا هاكان فيدان والولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، الأحد، تطورات الأحداث بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وبحسب مصادر دبلوماسية للأناضول، أكد وزير الخارجية التركي لنظيره الأمريكي، في الاتصال الهاتفي، أن استهداف سكان غزة من قبل إسرائيل بشكل جماعي دون التمييز بينهم"أمر غير مقبول" بالنسبة لتركيا. وبحث الجانبان سبل الحيلولة دون توسع اشتباكات غزة في المنطقة، والإفراج عن الرهائن وممر المساعدات الإنسانية.

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