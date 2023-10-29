الخيارات الثلاثة لخروج أسواق الإسكان من الركود

لا تبتعد المعضلة التي تواجهها أسواق الإسكان حول العالم، ومنها سوق الإسكان المحلية عما ذكره"أندرو ويشارت" من كابيتال إيكونوميكس، حينما قال: قبل عامين بمعدل فائدة رهن عقاري يبلغ 1.3 في المائة، ترجم السداد الشهري البالغ ألف جنيه إسترليني إلى رهن عقاري بقيمة 298 ألف جنيه إسترليني، وتحت معدل الفائدة على الرهن العقاري يبلغ 5.

بهذا المثال المبسط جدا، يمكن باختصار شديد فهم المعضلة التي تعانيها أسواق الإسكان حول العالم في الوقت الراهن، بالتزامن مع الارتفاع المطرد الذي شهدته معدلات الفائدة"الرهن العقاري"، وتزداد وطأتها مع استمرار ذلك الارتفاع في الفائدة لفترة أطول قد تمتد إلى أعوام عدة، مع التأكيد على أنها حتى لو عادت للانخفاض مجددا بعد عامين على أقل تقدير، فقد لا تعود إلى المستويات الصفرية التي كانت عليها إبان الفترة 2009 ـ 2021، وأن تستقر ضمن نطاقات تبدأ من 3.0 في المائة كحد أدنى إلى 4.

انطلاقا من عبارة"أندرو ويشارت" للتكيف مع الواقع الراهن لأسواق الإسكان، وللخروج من المأزق الذي تواجهه، فإن أمامها ثلاثة طرق للخروج: الطريق الأول، انخفاض أسعار المساكن. الثاني، انخفاض معدل فائدة الرهن العقاري. الثالث، ارتفاع مستوى الدخل. headtopics.com

وبأخذ الطريق الأول على افتراض عدم إمكانية خفض معدل الفائدة في الأجل المنظور، وافتراض صعوبة رفع مستوى الدخل بالنسبة إلى الأفراد، فإن طريق انخفاض الأسعار سيكون الخيار الأصعب أمام ملاك المساكن والمطورين بكل تأكيد. والسؤال هنا: ما النسبة التقديرية لانخفاض الأسعار مع كل ارتفاع لمعدل الفائدة؟ تتضمن الإجابة المبسطة عن هذا السؤال، أن ارتفاع الفائدة من 1.0 إلى 2.0 في المائة"مع ثبات بقية المتغيرات" يعني انخفاض الأسعار بنحو 17 في المائة، وارتفاعها إلى 3.

الطريق الثاني، انخفاض معدل فائدة الرهن العقاري، وهو الأمر المستبعد حدوثه في الأجل المتوسط خلال الفترة الراهنة، وهو أيضا الأمر المرتبط بمسارها بعد تلك الفترة، وأنها تحت مسار عودتها للانخفاض فلن تكون بالمستويات الصفرية ذاتها التي كانت عليها قبل مطلع 2022، ما يشير بدوره إلى أنها قد تبقى ضمن مستويات غير محفزة لأسواق الإسكان في الأجل الطويل، ويعني ذلك استمرار الضغوط على الأسواق، لكن ليس بالوتيرة نفسها العالية جدا التي تعانيها خلال الفترة الراهنة. headtopics.com

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