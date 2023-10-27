بورصة وول ستريت.. هبوط مؤشر ستاندرد أند بورز الأوسع نطاقًا 0.5%

كانت أغلقت وول ستريت على انخفاض أيضا يوم الخميس، متأثرة بتراجع أسهم التكنولوجيا في ظل تباين الأرباح الفصلية وظهور علامات تشير إلى متانة الاقتصاد الأمريكي، ما قد يشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع لفترة أطول من المتوقع.

وتضمنت مجموعة من البيانات القوية قفزة فصلية 4.9% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، وهي أقوى قراءة منذ ما يقرب من عامين، ما يغذي مخاوف المستثمرين من سياسة

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بورصة 'وول ستريت' تسجل أسوأ أداء في نحو 5 أشهرتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في تعاملات أمس الأربعاء في ظل ارتفاع مؤشر الدولار، حيث سجل مؤشرا 'ستاندرد آند بورز 500' و'ناسداك' أسوأ أداء في عدة أشهر. اقرأ أكثر ⮕

'ستاندرد آند بورز' و'ناسداك' يصعدان بدعم من أمازون وإنتلاستهل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على ارتفاع اليوم بفضل توقعات قوية من أمازون.كوم وإنتل أدت لرفع أسهم الشركات العملاقة المتراجعة، في حين شعر المستثمرون بالارتياح أيضا من بيانات أظهرت ارتفاع التضخم بما يتماشى كثيرا مع التوقعات. واستهل المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 1.90 نقطة، أي 0.01 في المائة إلى 32782.40 نقطة، وفقا لـ'رويترز'. اقرأ أكثر ⮕

تراجع أسهم التكنولوجيا يهبط بمؤشرات وول ستريتتراجع أسهم التكنولوجيا يهبط بمؤشرات وول ستريت اقرأ أكثر ⮕

'وول ستريت' تتراجع مع هبوط أسهم الشركات الكبرىاستهلت مؤشرات وول ستريت الرئيسة اليوم على انخفاض، مع بقاء أسهم الشركات الكبرى تحت ضغوط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع تقييم المستثمرين للمكاسب الحديثة لكبرى شركات التكنولوجيا وصدور بيانات اقتصادية متباينة. واستهل المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 18.76 نقطة، أي 0.06 في المائة، إلى 33017.17 نقطة، وفقا لـ'رويترز'. اقرأ أكثر ⮕

وول ستريت تفتح منخفضة مع هبوط أسهم الشركات الكبرىفتحت مؤشرات وول ستريت الرئيسية اليوم الخميس على انخفاض، مع بقاء أسهم الشركات الكبرى تحت ضغوط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع تقييم المستثمرين للمكاسب الحديثة لكبرى شركات التكنولوجيا وصدور بيانات اقتصادية متباينة. اقرأ أكثر ⮕

بايدن يؤكد: لم أطلب من إسرائيل إرجاء هجومها البري في غزةأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه لم يطلب من إسرائيل إرجاء هجومها البري على غزة.وكانت صحيفة 'وول ستريت جورنال'، قد أوردت، الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أميركيي اقرأ أكثر ⮕