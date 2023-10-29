التضخم وسعر الصرف وشبيه المرض الهولندي

يعاني العالم موجة تضخمية متوقع استمرارها في العام المقبل. وهي موجة أجلت وتؤجل دعوات خفض الفائدة. بل هناك دول كثيرة رفعت الفائدة لمواجهة التضخم. وقد تضررت قطاعات وجوانب كثيرة من اقتصادات الدول من تلك الموجة. نعوذ بالله من شر الغلاء.

محليا، هناك جهود ملموسة للحكومة السعودية في دعم النمو الاقتصادي، وتقليل اعتماد هذا النمو على النفط، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والاستراتيجيات والمشاريع التنموية. وكل هذا أسهم -بتوفيق الله- في تعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي. ويظهر هذا التعزيز الذي أنعم الله به على هذه البلاد في المؤشرات الاقتصادية، ونمو القطاع غير النفطي، وانخفاض نسبي في معدلات التضخم مقارنة بالمعدلات عالميا.

ابتداء أشير إلى نقطة. لن تذهب إلى المستهلكين كل فائدة رفع سعر الصرف فخفض تكلفة الواردات، لأن كثيرا من السلع لن تنخفض أسعارها بالنسبة نفسها التي انخفضت فيها تكلفة الواردات. أما من جانب التحويلات، فلأن الوافدين يحولون مليارات الريالات إلى الخارج شهريا. ورفع قيمة الريال سيزيد من حدة المشكلة. headtopics.com

المرض الهولندي يقصد به تضرر قطاع صناعي من جراء ازدهار قطاع موارد طبيعية. ويلحق به أو يقاس عليه أن نقول تضرر ازدهار قطاع من جراء حصول ازدهار لقطاع آخر لسبب غير التطور التقني. وللفائدة، سعر الصرف الاسمي هو السعر المعتاد عليه الذي تتم به مبادلة عملتين. أما سعر الصرف الحقيقي، فهو سعر الصرف الذي يقيس القوة الشرائية الخارجية للعملة الوطنية. ولذلك يعتمد على أسعار الصرف الاسمية وعلى مستويات الأسعار في الدول.

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