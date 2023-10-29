الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات لقصفه أهدافا في لبنان

أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في مستوطنة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.رسالة صامتة مبطنة من حسن نصر الله لا تتجاوز مدتها 12 ثانية (فيديو)

تراجع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اليوم عن تصريحه بأن شركة"ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة.وجهت عقيلة الرئيس الإيراني جميلة علم الهدي رسالة إلى زوجات الرؤساء الأوروبيين تطالبهن فيها بإدانة قتل النساء والأطفال الفلسطينيين العزّل.صواريخ من لبنان تضرب الجليل ونهاريا وكريات شمونا شمال إسرائيل في المساء وتتسبب بحرائق ودمار (فيديو)

صرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، أنها اتخذت قرار بعدم إخلاء مستشفى القدس وسط غزة، بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفه والغارات المستمرة بجوار المستشفى.رد الفنان المصري محمد رمضان، على الانتقادات التي وجهتها له القناة العاشرة الإسرائيلية التي طالبت الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعماله، على خلفية رسالة وجهها للجيوش العربية بشأن غزة. headtopics.com

اقتحمت قوة إسرائيلية كبيرة ترافقها آليات العسكرية مخيم عسكر شرق نابلس، مرفوقة بجرافات، وسط مواجهات مع الفلسطينيين وإطلاق رصاص من جانب الجيش الإسرائيلي.الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة (فيديو)

أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي اليوم السبت أن تل أبيب ستقطع جميع العلاقات مع شركة"سبيس إكس" المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، بسبب سماح الأخير باستخدام أنظمة"ستارلينك" في غزة.الرئيس التنفيذي لـ"موبيل آي" الإسرائيلية يدعو للإطاحة بنتنياهو فورا headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: RTARABIC »

خريطة تظهر مواقع تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب اللهقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب أهدافا لحزب الله في لبنان، الجمعة، بعد أن أطلقت الجماعة المسلحة صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية في اليوم ذاته. اقرأ أكثر ⮕

لقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةلقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة أظهرت لقطات متداولة عالميًّا لحظة اقتراب الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة، بعد أن اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات لعرباته المدرعة في سواحل قطاع غزةنشر الجيش الإسرائيلي لقطات جديدة لجنوده ومركباته المدرعة في أثناء تنفذها عملية برية في مناطق متفرقة من قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات للأعمال القتالية في شمال غزةنشر الجيش الإسرائيلي لقطات جديدة توثق دباباته وهي تخوض المعركة في شمال غزة يوم السبت، وذلك بعد الإعلان عن توسيع عمليته البرية في القطاع. اقرأ أكثر ⮕

مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنانأفادت مراسلتنا مسائ اليوم الأحد بأن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات لأعنف غارات على غزة منذ بداية الحربنشر الجيش الإسرائيلي اليوم السبت مقطعا مصورا يظهر مقاتلاته تشن غارات جوية على قطاع غزة، قيل إنها تستهدف أهدافا تابعة لحركة 'حماس' تحت الأرض. اقرأ أكثر ⮕