البنتاغون ينشر فيديو لاعتراض مقاتلة صينية لقاذفة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي

نشرت قيادة القوات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ لقطات وصفتها بأنها"اعتراض غير آمن" من قبل مقاتلة صينية لقاذفة أمريكية من طراز بي-52 كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي.

كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.أفادت وزارة الدفاع الأمريكية بأن الرئيس جو بايدن أمر بتوجيه ضربات على منشآت تابعة لإيران في سوريا،"ردا على سلسلة من الهجمات" استهدفت القوات المسلحة الأمريكية.استفز إعلامي إسرائيلي المصريين بتوجيه رسالة لهم باللغة العربية ردا على الإعلامية المصرية بسمة وهبة، التي وجهت رسالة لإسرائيل باللغة العبرية.

أصاب صاروخ منشأة طبية في مدينة طابا، التي تبعد نحو 220 كيلومترا عن غزة، على البحر الأحمر بالقرب من الحدود الإسرائيلية، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص.أصدرت آبل تحديثا أمنيا عاجلا يسمى iOS 17.1 يحتوي على العديد من تصحيحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music.انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو للحظة سقوط قذيفة في جبال نوبيع أثناء تحليق طائرة مصرية في المنطقة. headtopics.com

أكد شهود عيان لقناة القاهرة الإخبارية، أن طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطابا منذ الفجر حتى الآن."حزب الله" ينشر فيديو عن استهداف الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة (فيديو) قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوصل رسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي يحذره فيها من استهداف الجنود الأمريكيين في المنطقة.صعدت العملة الروسية بقوة في تعاملات اليوم الجمعة بعد إعلان المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2% من 13% إلى 15% سنويا.تتطرق أصوات وخاصة في المناسبات التي يتفجر فيها الصراع لإسرائيلي الفلسطيني بعنف إلى تشبيه الفلسطينيين بالهنود الحمر، سكان أمريكا الأصليين، في معرض التأكيد أو النفي أو لمآرب أخرى.

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البنتاغون ينشر فيديو لاعتراض 'غير آمن' لقاذفة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبينشرت قيادة القوات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ لقطات وصفتها بأنها 'اعتراض غير آمن' من قبل مقاتلة صينية لقاذفة أمريكية من طراز بي-52 كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي. اقرأ أكثر ⮕

على بعد 10 أقدام منها فقط.. فيديو يُظهر مدى اقتراب مقاتلة صينية من القاذفة الأمريكية B-52قال الجيش الأمريكي إن طائرة مقاتلة صينية اقتربت إلى مسافة 10 أقدام من قاذفة قنابل أمريكية من طراز B-52 والتي كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي. اقرأ أكثر ⮕

مقاتلة صينية تقترب من قاذفة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبيكادت تصطدم بها.. مقاتلة صينية تقترب بسرعة مفرطة من قاذفة 'B-52' أمريكية كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي مما كاد يتسبب في حادث، وفقا لما نشره الجيش الأمريكي اقرأ أكثر ⮕

واشنطن تتهم الصين بـ 'اعتراض غير آمن' لقاذفة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبياتهمت قيادة القوات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ الجيش الصيني بتنفيذ 'اعتراض غير آمن' لطائرة أمريكية من نوع 'بي 52' فوق بحر الصين الجنوبي. اقرأ أكثر ⮕

طائرة صينية تقترب من قاذفة أمريكية مسافة 3 أمتارفوق بحر الصين الجنوبي، وفق بيان القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي... - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

فيديو لسقوط قذيفة لحظة تحليق مقاتلة مصرية فوق نوبيعانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو للحظة سقوط قذيفة في جبال نوبيع أثناء تحليق طائرة مصرية في المنطقة. اقرأ أكثر ⮕