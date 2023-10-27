مكافحة المخدرات: ضبط 3.86 مليون قرص إمفيتامين مخدر.. وإحالة 11 متورطاً إلى «النيابة»

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها أسفرت عن ضبط 3,860,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 11 متهمًا، وهم 7 مقيمين من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية النيبالية، و3 مواطنين، في مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل والجوف.

وأكد الرائد الحازمي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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