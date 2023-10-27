مقاتلة صينية تقترب من قاذفة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي

مراسلنا: قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدتي علما الشعب والضهيرة جنوبي لبنانالمفاوض القطري يوجه نداء بشأن إطلاق سراح الرهائن لدى حماسغارات مكثفة ومتواصلة على قطاع غزة

مراسلنا: قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدتي علما الشعب والضهيرة جنوبي لبنانالمفاوض القطري يوجه نداء بشأن إطلاق سراح الرهائن لدى حماسغارات مكثفة ومتواصلة على قطاع غزة

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على بعد 10 أقدام منها فقط.. فيديو يُظهر مدى اقتراب مقاتلة صينية من القاذفة الأمريكية B-52قال الجيش الأمريكي إن طائرة مقاتلة صينية اقتربت إلى مسافة 10 أقدام من قاذفة قنابل أمريكية من طراز B-52 والتي كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي. اقرأ أكثر ⮕

البنتاغون ينشر فيديو لاعتراض 'غير آمن' لقاذفة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبينشرت قيادة القوات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ لقطات وصفتها بأنها 'اعتراض غير آمن' من قبل مقاتلة صينية لقاذفة أمريكية من طراز بي-52 كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي. اقرأ أكثر ⮕

واشنطن تتهم الصين بـ 'اعتراض غير آمن' لقاذفة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبياتهمت قيادة القوات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ الجيش الصيني بتنفيذ 'اعتراض غير آمن' لطائرة أمريكية من نوع 'بي 52' فوق بحر الصين الجنوبي. اقرأ أكثر ⮕

طائرة صينية تقترب من قاذفة أمريكية مسافة 3 أمتارفوق بحر الصين الجنوبي، وفق بيان القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي... - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

فيديو لسقوط قذيفة لحظة تحليق مقاتلة مصرية فوق نوبيعانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو للحظة سقوط قذيفة في جبال نوبيع أثناء تحليق طائرة مصرية في المنطقة. اقرأ أكثر ⮕

اكتشاف آثار أقدام ديناصور بثلاثة أصابع على شاطئ جزيرة في انجلترااكتُشِفت مجموعة من آثار أقدام الديناصورات المحفوظة بشكلٍ جيّد على شاطئ قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا. اقرأ أكثر ⮕