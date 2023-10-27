البنتاغون ينشر فيديو لاعتراض 'غير آمن' لقاذفة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي

نشرت قيادة القوات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ لقطات وصفتها بأنها"اعتراض غير آمن" من قبل مقاتلة صينية لقاذفة أمريكية من طراز بي-52 كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر غضبا واسعا بعد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سعيه لتحقيق"نبوءة أشعياء".أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.

أصاب صاروخ منشأة طبية في مدينة طابا، التي تبعد نحو 220 كيلومترا عن غزة، على البحر الأحمر بالقرب من الحدود الإسرائيلية، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص.أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن نشر الولايات المتحدة لأنظمة مضادة للصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط يعد استفزازات ويخلق توترا إضافيا في المنطقة.في آخر تحديث لبياناته، كشف الجيش الإسرائيلي عن عدد قتلاه منذ بدء عملية"طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة"حماس" يوم السبت 7 أكتوبر الجاري. headtopics.com

نشر"حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق استهداف وسائط الجمع الحربي في الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة.عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد في تل أبيب، صرحت الأسيرة المفرج عنها يوخفيد ليفشيتز (85 عاما) بأن عناصر"حماس" كانوا"ودودين للغاية" ما أثار حفيظة مؤيدي إسرائيل.وصل اليوم الخميس، وفد قيادي من حركة"حماس" الفلسطينية برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، في زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو.

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بتوغل قوات من الجيش إلى قطاع غزة ليلة الخميس، لشنّ سلسلة هجمات على أهداف لحركة"حماس".أعلنت كتائب"القسام" اليوم الخميس أنها تقدر بأن عدد الأسرى الإسرائيليين"الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف والمجازر الصهيونية بلغ ما يقرب من 50 قتيلا".اخترق صاروخ أطلق من قطاع غزة مبنى سكنيا في مدينة بيتح تيكفا شرق تل أبيب، التي تعرضت قبل قليل لقصف صاروخي من كتائب"القسام". headtopics.com

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واشنطن تتهم الصين بـ 'اعتراض غير آمن' لقاذفة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبياتهمت قيادة القوات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ الجيش الصيني بتنفيذ 'اعتراض غير آمن' لطائرة أمريكية من نوع 'بي 52' فوق بحر الصين الجنوبي. اقرأ أكثر ⮕

على بعد 10 أقدام منها فقط.. فيديو يُظهر مدى اقتراب مقاتلة صينية من القاذفة الأمريكية B-52قال الجيش الأمريكي إن طائرة مقاتلة صينية اقتربت إلى مسافة 10 أقدام من قاذفة قنابل أمريكية من طراز B-52 والتي كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي. اقرأ أكثر ⮕

طائرة صينية تقترب من قاذفة أمريكية مسافة 3 أمتارفوق بحر الصين الجنوبي، وفق بيان القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي... - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

هجوم صيني لاذع على أمريكا بسبب دعمها العسكري لإسرائيل وأوكرانياأعلنت الصين أن الولايات المتحدة هي 'أكبر مخل بالسلام والاستقرار الإقليميين' في العالم، وذلك في ردها اللاذع اليوم الأربعاء على تقرير البنتاغون بشأن الحشد العسكري المتزايد للصين. اقرأ أكثر ⮕

'حزب الله' ينشر فيديو عن استهداف الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة (فيديو)نشر 'حزب الله' اللبناني اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق استهداف وسائط الجمع الحربي في الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة. اقرأ أكثر ⮕

Nikkei: واشنطن طالبت شركة Nvidia بـ 'التوقف فورا' عن توريد الرقائق إلى الصينأفادت صحيفة Nikkei، بأن السلطات الأمريكية طالبت شركة Nvidia بـ 'التوقف فورا' عن التوريد غير المرخص للرقائق المستخدمة في تطوير المنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى الصين. اقرأ أكثر ⮕