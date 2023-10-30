إدارة تعليم الرياض تحدد موعد بدء الدوام الشتوي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بداية تطبيق الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة “البنين والبنات”، والتي ستكون اعتبارًا من الأحد المقبل.وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي، يبدأ عند الساعة الـ 06:45 صباحًا، وستبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ 07:00 صباحًا.

كما أعلنت عن مواعيد الدراسة في مكاتب التعليم والمدارس التابعة لها خلال شهر رمضان 1445هـ خلال الفترة من 1/9/14445هـ، الموافق 1/3/2023م، وذلك حتى 18/9/1445هـ، الموافق 28/3/2023م، وستكون بداية الحصة الأولى في تمام الساعة 7 صباحًا.

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