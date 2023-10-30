'الدفاع المدني' يدعو إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية أثناء الأمطار

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة الابتعاد عن 3 مواقع في أثناء هطول الأمطار للحفاظ على السلامة..

وأضاف الدفاع المدني في فيديو توعوي على حسابه في 'إكس'، أنه أثناء هطول الأمطار؛ يتم الابتعاد عن المناطق المنخفضة، وتجمعات المياه، وبطون الأودية..يأتي ذلك بالتزامن مع توقعات المركز الوطني للأرصاد، بهطول أمطار غزيرة تصل إلى حد تدفق السيول في عددٍ من مناطق المملكة.

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الدفاع المدني يحذّر من الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول أثناء الأمطارسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

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