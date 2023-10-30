علم فلسطين يزين ملاعب الدوري القطري لكرة القدم تضامنا مع غزة (شاهد)

الذي يتعرض لقصف عنيف من الاحتلال الاسرائيلي منذ 7 أكتوبر الجاري، إذ رفع لاعبي النادي إلى جانب الجماهير علم فلسطين مرددين هتافات تضامنية مع القطاع.

واحتفل اللاعب الجزائري بتسجيل ثنائية في الدقيقتين 44 و61 من المباراة لصالح فريقه الغرافة الذي فاز على حساب الريان برباعية مقابل 3 أهداف، بطريقة مختلفة، إذ توجه للمدرجات وطلب العلم الفلسطيني من أحد الجماهير، وقام برفعه داخل الملف، وسط هتافات وتشجيعات كبيرة من جماهير الغرافة والريان.ولم تكن هذه المرة الأولى التي تظهر النوادي القطرية دعمها للقضية الفلسطينية، وتفاعل ناشطون عبر موقع أكس"تويتر سابقا"، مشيدين بتلك المواقف.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: Arabi21News »

«معركة المنصة» تشعل مباراة القادسية والكويتأعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن بالغ أسفه لما حدث في مباراة القادسية ونادي الكويت التي جرت الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الكويتي لكرة القدم. اقرأ أكثر ⮕

«السلبية» عنوان مواجهة نيوكاسل وولفرهامبتونتعادل ولفرهامبتون مع ضيفه نيوكاسل 2 - 2، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. اقرأ أكثر ⮕

من لندن .. تضامنا مع غزةصبي يحمل العلم الفلسطيني وسط لندن بينما يحتج المتظاهرون تضامنا مع الفلسطينيين في غزة. 'رويترز' اقرأ أكثر ⮕

'طوفان بروكلين من أجل غزة'.. الآلاف يتظاهرون في نيويوركعبر الآلاف من المؤيدين للفلسطينيين جسر بروكلين في نيويورك مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة، في حملة تضامنية مع شعب فلسطين. اقرأ أكثر ⮕

عشرات الآلاف يملؤون شوارع لندن تضامنا مع فلسطينمطالبين بوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كامل - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

بيروت.. الآلاف يحتشدون تضامنا مع غزةفي وقفة بساحة الشهداء رددوا فيها هتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية ومنددة بداعمي إسرائيل.. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕