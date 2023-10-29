ألعاب نارية وطائرات مسيرة تضيء سماء إسطنبول مع احتفال تركيا بالذكرى المئوية لتأسيسها

أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في مستوطنة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.رسالة صامتة مبطنة من حسن نصر الله لا تتجاوز مدتها 12 ثانية (فيديو)

تراجع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اليوم عن تصريحه بأن شركة"ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة.وجهت عقيلة الرئيس الإيراني جميلة علم الهدي رسالة إلى زوجات الرؤساء الأوروبيين تطالبهن فيها بإدانة قتل النساء والأطفال الفلسطينيين العزّل.صواريخ من لبنان تضرب الجليل ونهاريا وكريات شمونا شمال إسرائيل في المساء وتتسبب بحرائق ودمار (فيديو)

صرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، أنها اتخذت قرار بعدم إخلاء مستشفى القدس وسط غزة، بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفه والغارات المستمرة بجوار المستشفى.رد الفنان المصري محمد رمضان، على الانتقادات التي وجهتها له القناة العاشرة الإسرائيلية التي طالبت الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعماله، على خلفية رسالة وجهها للجيوش العربية بشأن غزة. headtopics.com

اقتحمت قوة إسرائيلية كبيرة ترافقها آليات العسكرية مخيم عسكر شرق نابلس، مرفوقة بجرافات، وسط مواجهات مع الفلسطينيين وإطلاق رصاص من جانب الجيش الإسرائيلي.الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة (فيديو)

أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي اليوم السبت أن تل أبيب ستقطع جميع العلاقات مع شركة"سبيس إكس" المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، بسبب سماح الأخير باستخدام أنظمة"ستارلينك" في غزة.الرئيس التنفيذي لـ"موبيل آي" الإسرائيلية يدعو للإطاحة بنتنياهو فورا headtopics.com

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بوتين يهنئ أردوغان بمئوية قيام الجمهورية التركيةهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم بالذكرى المئوية لقيام الجمهورية التركية، مشيدا بهيبة تركيا على الساحة الدولية. اقرأ أكثر ⮕

تركيا.. فريق 'سولو تورك' يقدم استعراضا مبهرا في سماء صامصونفي إطار فعاليات الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

فيدان: نشهد بفخر جمهوريتنا ترتقي إلى مستوى أعلى تحت قيادة أردوغانفي الذكرى المئوية لتأسيسها هنأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الشعب التركي بعيد الجمهورية، مؤكداً أن بلاده ستواصل اتخاذ خطوات جريئة وحازمة من أجل عالم أكثر عدلاً. اقرأ أكثر ⮕

مسؤولون أتراك يهنئون الشعب بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهوريةهنأ عدد من المسؤولين الأتراك الشعب بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لقيام الجمهورية التركية في 29 أكتوبر/تشرين الأول عام 1923 بعد الانتصار في حرب الاستقلال. اقرأ أكثر ⮕

شاهد.. طائرات وسفن حربية تعبر مضيق البوسفور في أكبر عرض في تاريخ تركيابمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية أقيم في مدينة إسطنبول أكبر عرض عسكري في تاريخ البلاد حيث عبرت 100 سفينة عسكرية مضيق البوسفور. اقرأ أكثر ⮕

«موسم الرياض» ينطلق بعروض ترفيهية متميزة ونزال تاريخيأضاءت ألعاب ناريّة سماء العاصمة السعودية الرياض في عرسها الكبير حيث انطلق الموسم الترفيهي الأكبر بالمنطقة في موسمه الرابع بحضور الآلاف. اقرأ أكثر ⮕