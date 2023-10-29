حرب إسرائيل بغزة.. وقف إطلاق النار رهن بتطورات الميدان

فبغض النظر عن معزوفة القضاء على حماس تفتقر العملية العسكرية واسعة النطاق إلى أهداف عسكرية قابلة للتحقيق. لذا دفعت واشنطن تل أبيب إلى تنفيذ عمليات دخول محدودة، تصطدم بمقاومة شرسة من قبل الفصائل الفلسطينية. وما تحاول إسرائيل إخفاءه بشأن سير العمليات في الميدان، يتكشف مع محدودية التحرك في البر حتى الآن. كل ذلك يجري في ظل تزايد المطالب الدولية بوقف الحرب وأنباء عن اتصالات تجريها القاهرة لوقف الحرب وحل الملفات العالقة كالوضع الإنساني في غزة وقضية الأسرى والمحتجزين..

تراجع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اليوم عن تصريحه بأن شركة"ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة.وجهت عقيلة الرئيس الإيراني جميلة علم الهدي رسالة إلى زوجات الرؤساء الأوروبيين تطالبهن فيها بإدانة قتل النساء والأطفال الفلسطينيين العزّل.صواريخ من لبنان تضرب الجليل ونهاريا وكريات شمونا شمال إسرائيل في المساء وتتسبب بحرائق ودمار (فيديو)

صرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، أنها اتخذت قرار بعدم إخلاء مستشفى القدس وسط غزة، بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفه والغارات المستمرة بجوار المستشفى.رد الفنان المصري محمد رمضان، على الانتقادات التي وجهتها له القناة العاشرة الإسرائيلية التي طالبت الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعماله، على خلفية رسالة وجهها للجيوش العربية بشأن غزة. headtopics.com

اقتحمت قوة إسرائيلية كبيرة ترافقها آليات العسكرية مخيم عسكر شرق نابلس، مرفوقة بجرافات، وسط مواجهات مع الفلسطينيين وإطلاق رصاص من جانب الجيش الإسرائيلي.الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة (فيديو)

أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي اليوم السبت أن تل أبيب ستقطع جميع العلاقات مع شركة"سبيس إكس" المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، بسبب سماح الأخير باستخدام أنظمة"ستارلينك" في غزة.الرئيس التنفيذي لـ"موبيل آي" الإسرائيلية يدعو للإطاحة بنتنياهو فورا headtopics.com

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أبو مرزوق: نحن غير معنيين بأسر مدنيين وعلى إسرائيل وقف القصف لإطلاق سراحهمأكد عضو المكتب السياسي لحركة 'حماس' موسى أبو مرزوق، أن الحركة غير معنية بأي شخص بريء من الأسرى الإسرائيليين بغزة، مشددا أن على إسرائيل وقف إطلاق النار حتى يتمكنوا من إطلاق سراحهم. اقرأ أكثر ⮕

البابا يدعو لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين لدى حماسدعا البابا فرنسيس، يوم الأحد، إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وجدد دعوته لإطلاق سراح الأشخاص الذين تحتجزهم حماس في غزة. اقرأ أكثر ⮕

البابا فرنسيس داعياً لوقف النار في غزة: «الحرب دائماً هزيمة»دعا البابا فرنسيس (الأحد) إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، وجدد دعوته لإطلاق سراح الأشخاص الذين تحتجزهم الحركة الفلسطينية في غزة. اقرأ أكثر ⮕

البرلمان العربي يدعو لممارسة ضغوط دولية على إسرائيل للانصياع لقرار وقف النار بغزةصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف اقرأ أكثر ⮕

«الأمم المتحدة» تفقد الاتصال بموظفيها في غزةجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (السبت) دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية من أجل توصيل المساعدات، مؤكداً أنه فوجئ بتصعيد إسرائيل القصف على غزة. اقرأ أكثر ⮕

غوتيريش: فاجأني التصعيد الإسرائيلي.. وأدعو لهدنة إنسانيةقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، إنه فوجئ بتصعيد إسرائيل للقصف على غزة، وكرر دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية من اقرأ أكثر ⮕