شاهد.. طائرات وسفن حربية تعبر مضيق البوسفور في أكبر عرض في تاريخ تركيا

أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في مستوطنة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.رسالة صامتة مبطنة من حسن نصر الله لا تتجاوز مدتها 12 ثانية (فيديو)

حيّرت السواتر الجانبية غير العادية الموضوعة على دبابات Merkava Mark IV الإسرائيلية، رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وجهت عقيلة الرئيس الإيراني جميلة علم الهدي رسالة إلى زوجات الرؤساء الأوروبيين تطالبهن فيها بإدانة قتل النساء والأطفال الفلسطينيين العزّل.تراجع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اليوم عن تصريحه بأن شركة"ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة.

أغلقت الشرطة جميع الممرات على جسر بروكلين في نيويورك أمس السبت، بعد أن بدأت مجموعة كبيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بالتوجه نحو الجسر.كتبت صحيفة South Chin Morning Post أن الرئيس الجديد لمجلس النواب الأمريكي مايك جونسون"سينهي" الهجوم الأوكراني المضاد.أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأحد أنه تلقى تهديدات شديدة اللهجة من المخابرات الإسرائيلية بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس في قطاع غزة تمهيدا لقصفه. headtopics.com

اقتحمت قوة إسرائيلية كبيرة ترافقها آليات العسكرية مخيم عسكر شرق نابلس، مرفوقة بجرافات، وسط مواجهات مع الفلسطينيين وإطلاق رصاص من جانب الجيش الإسرائيلي.إسرائيل تقطع علاقاتها مع"سبيس إكس" بعد سماح الأخيرة باستخدام"ستارلينك" في غزة

نشرت كتائب"القسام" مساء اليوم السبت فيديو يظهر إصابة مدرعة إسرائيلية بصاروخ كورنيت شرق الشجاعية في شرقي غزة.رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، على تغريدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الساخرة حول القواعد العسكرية الأمريكية المحيطة إيران.كشف وزیر الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر رفض سلطات إسرائيل توصيل الاتصالات وشبكة الإنترنت في قطاع غزة حتى بعد مراجعة من قبل المنظمات الدولية، مشيرا إلى أن تعطيل الخدمة تم يدويا. headtopics.com

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بالصور .. حاملة الطائرات الأمريكية 'أيزنهاور' تدخل المتوسطنشرت البحرية الأمريكية أمس السبت على منصة 'X' صورا لحاملة الطائرات Eisenhower تعبر مضيق جبل طارق إلى البحر المتوسط. اقرأ أكثر ⮕

فهد الخثعمي يحقق أول ميدالية سعودية في تاريخ بطولات العالم للكاراتيهانتزع لاعب المنتخب السعودي فهد الخثعمي أول ميدالية سعودية في تاريخ بطولات العالم للكاراتيه للكبار اقرأ أكثر ⮕

تفاصيل بحادثتي طابا ونويبع في مصر وفيديو اعتراض 'هدف' فوق البحر الأحمركشفت المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية تفاصيل جديدة حول حادثتي سقوط طائرة بدون طيار 'درون' في طابا وجسمين غريبين في نويبع، في حين عرض الجيش الإسرائيلي فيديو لعملية اعتراض فوق البحر الأحمر. اقرأ أكثر ⮕

معزولون بدون كهرباء ولا إنترنت.. استمع لأصوات عالقين تحت الركام في غزةتبث الجزيرة في هذا المقطع الصوتي أصواتا لعالقين تحت الركام في قطاع غزة، بعد أن دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي البيوت فوق رؤوسهم، وتركتهم معزولين عن العالم لا كهرباء ولا إنترنت. اقرأ أكثر ⮕

تصعيد تركي يوقع ضحايا مدنيين في شمال شرقي سورياصعّدت تركيا استهدافاتها بالطائرات المسيّرة، على مناطق متفرقة في شمال شرقي سوريا. اقرأ أكثر ⮕

منقذ الأسرة من الغرق في السيل بالباحة .. يروي التفاصيللم يتمالك السعودي صافي العمري نفسه حسن شاهد رجلا مسنا مع زوجته داهمتهما سيول وادي راش في مدينة الباحة، لتقف مركبة المسن في حالة خطرة على وشك الغرق، حيث هرع اقرأ أكثر ⮕