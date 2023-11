أرباح 'أمريكانا' ترتفع 15.8% خلال 9 أشهر مدعومة بتباطؤ التضخم السلعي

وقالت الشركة، إن نمو الإيرادات جاء مدعوماً بالنمو على أساس المثل بالمثل ونمو محفظة المطاعم في جميع البلدان التي تعمل فيها الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان.كما سجلت الشركة زيادة بنسبة 6% في الإيرادات على أساس المثل بالمثل للأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022. وقالت إن هذه الزيادة في الإيرادات مدفوعة بالأداء القوي الذي شهدته أكبر 3 علامات تجارية تابعة للشركة -"كي إف سي" و"بيتزا هت" و"هارديز".

وارتفع صافي الربح شركة أمريكانا للمطاعم (العائد لمساهمي الشركة الأم) إلى 226.7 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023، بزيادة قدرها 15.8%. وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه"العربية Business"، أن نمو صافي الربح كان مدفوعاً بنمو الأعمال وتحسن الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى تأثير رسوم المطالبة الضريبية لمرة واحدة في مصر البالغة 24.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام 2022.

وحققت الشركة نمواً في صافي الدخل رغم ارتفاع رسوم الاستهلاك المرتبطة بالافتتاح المتسارع للمتاجر الجديدة بقيمة 6.5 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى جانب التأثير السلبي للمحاسبة التضخمية المفرطة على الأعمال التجارية في لبنان، إضافة إلى انخفاض قيمة العملة في مصر بنحو 10.0 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت الشركة خلال الربع الثالث من عام 2023 إيرادات بقيمة 655.5 مليون دولار، مع نمو قوي بنسبة 5.9% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع صافي أرباح أمريكانا للمطاعم (العائد لمساهمي الشركة الأم) خلال الربع الثالث من العام 2023 بنسبة 9.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 81.9 مليون دولار.

