ارتفاع أرباح 'أكوا باور' 16.5% إلى 398 مليون ريال بالربع الثالث

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح"أكوا باور" بنسبة 3.97% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 414.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

وتعود الزيادة في صافي الربح أيضاً إلى انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل ويرجع ذلك أساسا إلى الضريبة المؤجلة المستردة. وخلال التسعة أشهر الأولى من 2023، ارتفع صافي أرباح"أكوا باور" بنسبة 22.49% إلى نحو 1.08 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 883.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.

