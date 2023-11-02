مع تصاعد الصراع.. هل يتحمل اقتصاد لبنان دخول الحرب رسميا؟

وفي تصريحات مع"العربية_Business" أيضا، تعتبر ليال منصور أن من تداعيات الحرب الاقتصادية هي تدمير المساكن والعقارات والتي قد تكلف إعادة إعمارها ملايين أو مليارات من الدولارات. وفقدت العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها منذ عام 2019 عندما تخلف لبنان عن سداد ديونه لأول مرة في تاريخه.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، يتوقع الخبير الاقتصادي ارتفاع الطلب على الدولار في ظل عدم الاستقرار الحالي وتجنب المواطنين استخدام الليرة المحلية. "هناك خروج للدولار من لبنان ولكن في نفس الوقت الطلب عليه من المتوقع أن يرتفع. وهذا الأمر سيضغط على سعر صرف الليرة حاليًا. أتوقع أن المصرف المركزي حاليًا يتكبد خسارة في الاحتياطي بالعملات الأجنبية بوتيرة سريعة بسبب الأزمة. حتى اللحظة لا نعلم مدى حجم الخسارة، إن كانت بالمليون أو بالمليار... ولكنني أتوقع أن التكلفة أصبحت مرتفعة".
وأوضح أن الوضع الاقتصادي الحالي مختلف عن الوضع في ذلك الوقت، حيث يعاني لبنان الآن من أزمة اقتصادية تتمثل في صعوبة تمكن الشركات من الوصول إلى أموالها المحتجزة في البنوك، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.
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