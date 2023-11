الميزانية السعودية: الإيرادات غير النفطية ترتفع 53 % خلال الربع الثالث

وكان صندوق النقد الدولي، توقع في أكتوبر (تشرين الأول)، أن تسجل الميزانية السعودية عجزاً هذا العام بنسبة 0.3 في المائة إلى الناتج المحلّي، لكنه قدّر أن يواصل القطاع غير النفطي أداءه الجيد خلال 2023 لينمو بمعدل 4.9 في المائة بنهاية العام. فيما توقع وزير المالية محمد الجدعان الأسبوع الماضي أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بواقع 6 في المائة نهاية العام الحالي.

وارتفع إجمالي المصروفات في الأشهر التسعة من العام الحالي بنسبة 12 في المائة إلى نحو 898.2 مليار ريال، مقابل نحو 800.6 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.قررت حكومة المملكة الاتجاه صوب مهنة المحاماة لتمكين المكاتب الأجنبية من تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالأنظمة السعودية لرفع كفاءة البيئة محلياً.أعلن رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، توسيع استراتيجية الشركة في مجال الأمن السيبراني للتقليل من أيّ تهديدات للإمدادات.

وكان الجاسر قال في افتتاح الجمعية العمومية إن «قطاع الطيران بالمملكة يشهد قفزة غير مسبوقة في معدلات النمو والأداء، منذ أن أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التي انبثقت منها استراتيجية الطيران».

كما شهدت أعمال الجمعية حث جميع الأعضاء على تفعيل مبادرات الاستدامة، وضرورة تسجيل مشاريعها في منظمة الطيران المدني الدولي، إلى جانب دعم التحول الرقمي في جميع مراحل سفر المسافرين منذ لحظة التخطيط للسفر وحتى جلوسهم على مقعد الطائرة، بالإضافة إلى ضرورة التطوير المستمر للخدمات الرقمية لمنظومة العمل بما يسهم في انسيابية الحركة بالمطارات.

كشف المدير العام لشركة «غوغل كلاود» في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، عبد الرحمن الذهيبان، أن الشركة تعتزم تدشين منطقة سحابية في السعودية، في خطوة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية بالمملكة والمنطقة، في ظل مساعي البلاد في عمليات التحول الرقمي.

